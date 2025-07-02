Больница в Чехии выясняет масштабы кибератаки и находится в режиме чрезвычайной ситуации
2 июля 2025
12:00
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Больница Нимбурка пока не знает масштабы кибератаки на информационные системы, произошедшей во вторник, и работает в аварийном режиме. По информации корреспондента ČTK, персонал направляет пациентов на обследование без использования компьютеров, но ситуация пока спокойная. Масштабы атаки пока неизвестны, сегодня состоится совещание, на котором руководитель IT-отдела сообщит более подробную информацию.
Об этом около 9:00 сообщил ČTK пресс-секретарь больницы Ян Заруба. Кибератака расследуется региональными криминалистами как преступление, связанное с неправомерным доступом к компьютерной системе и носителю информации, сообщила ČTK пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтерова.
«Мы вынуждены отложить некоторые операции и вмешательства, пациентов, которых доставила бы сюда скорая помощь, мы вынуждены направлять в другие больницы. Мы способны обеспечить абсолютно базовую помощь, но в более ограниченном режиме, с более длительными задержками, врачи вынуждены вернуться из цифровой эпохи в эпоху бумажных носителей», — сказал Заруба. Больница обеспечивает неотложную и экстренную помощь, ситуация не затронула родильное отделение. «Там с переходом на бумажный документооборот справились, пожалуй, лучше всего», — сказал Заруба.
«Во вторник мы получили сообщение о кибератаке на больницу в Нимбурке, где серверы были атакованы неизвестным преступником. Криминалисты начали уголовное расследование по подозрению в совершении преступления, связанного с неправомерным доступом к компьютерной системе и носителю информации», — сказала Рихтерова.
Больница рекомендует людям заранее позвонить в регистратуру и уточнить, остается ли в силе запланированный срок их обследования или операции. Она призывает обращаться в амбулаторию только в экстренных случаях.
Больница в Нимбурке, принадлежащая городу, обслуживает более 100 000 жителей и дополняет сеть основных больниц Среднечешского края. Она обеспечивает неотложную и последующую помощь на примерно 180 койках.
«Мы вынуждены отложить некоторые операции и вмешательства, пациентов, которых доставила бы сюда скорая помощь, мы вынуждены направлять в другие больницы. Мы способны обеспечить абсолютно базовую помощь, но в более ограниченном режиме, с более длительными задержками, врачи вынуждены вернуться из цифровой эпохи в эпоху бумажных носителей», — сказал Заруба. Больница обеспечивает неотложную и экстренную помощь, ситуация не затронула родильное отделение. «Там с переходом на бумажный документооборот справились, пожалуй, лучше всего», — сказал Заруба.
«Во вторник мы получили сообщение о кибератаке на больницу в Нимбурке, где серверы были атакованы неизвестным преступником. Криминалисты начали уголовное расследование по подозрению в совершении преступления, связанного с неправомерным доступом к компьютерной системе и носителю информации», — сказала Рихтерова.
Больница рекомендует людям заранее позвонить в регистратуру и уточнить, остается ли в силе запланированный срок их обследования или операции. Она призывает обращаться в амбулаторию только в экстренных случаях.
Больница в Нимбурке, принадлежащая городу, обслуживает более 100 000 жителей и дополняет сеть основных больниц Среднечешского края. Она обеспечивает неотложную и последующую помощь на примерно 180 койках.
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