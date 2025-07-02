Больница в Чехии выясняет масштабы кибератаки и находится в режиме чрезвычайной ситуации

Новости 420on 2 июля 2025 12:00 658

Больница Нимбурка пока не знает масштабы кибератаки на информационные системы, произошедшей во вторник, и работает в аварийном режиме. По информации корреспондента ČTK, персонал направляет пациентов на обследование без использования компьютеров, но ситуация пока спокойная. Масштабы атаки пока неизвестны, сегодня состоится совещание, на котором руководитель IT-отдела сообщит более подробную информацию.