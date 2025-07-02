Где дешевле всего? В Словакии запустили сервис сравнения цен на основные продукты питания
2 июля 2025
08:00
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Со вторника словацкие потребители могут сравнивать в Интернете цены на основные продукты питания в различных торговых сетях и конкретных магазинах. Министерство финансов страны запустило тестовый режим работы сайта cenyslovensko.sk, на котором цены на продукты питания будут обновляться каждые 24 часа.
Торговые сети будут предоставлять актуальные цены на продукты питания каждый день до 05:00, а веб-сайт будет публиковать их через час. «Ответственность за правильность цен несет исключительно торговец, а не государство», — сообщили noviny.sk.
Пользователь выбирает продукты, и система автоматически показывает, где покупка будет дешевле всего.
«Учитывается не только разница между отдельными сетями, но и между отдельными магазинами одного продавца, например, между супермаркетом, гипермаркетом или небольшим магазином. Система также учитывает разницу в ценах между отдельными регионами», — добавили noviny.sk.
Шесть основных категорий
На первом этапе сравнитель цен будет охватывать шесть основных категорий продуктов питания. Хлеб и выпечка, молочные продукты и яйца, мясо и мясные продукты, овощи и фрукты, продукты длительного хранения и специальные продукты.
Они далее подразделяются на 15 подкатегорий, таких как молоко, масло, сыр, говядина, свинина и курица. Система будет ежедневно работать с ценами на 160–200 конкретных продуктов.
Создание ценового сравнителя обошлось Министерству финансов Словакии в 154 тысячи евро (3,8 миллиона крон). Министерство будет управлять порталом собственными техническими силами, а именно через государственное DataCentrum.
Пользователь выбирает продукты, и система автоматически показывает, где покупка будет дешевле всего.
«Учитывается не только разница между отдельными сетями, но и между отдельными магазинами одного продавца, например, между супермаркетом, гипермаркетом или небольшим магазином. Система также учитывает разницу в ценах между отдельными регионами», — добавили noviny.sk.
Шесть основных категорий
На первом этапе сравнитель цен будет охватывать шесть основных категорий продуктов питания. Хлеб и выпечка, молочные продукты и яйца, мясо и мясные продукты, овощи и фрукты, продукты длительного хранения и специальные продукты.
Они далее подразделяются на 15 подкатегорий, таких как молоко, масло, сыр, говядина, свинина и курица. Система будет ежедневно работать с ценами на 160–200 конкретных продуктов.
Создание ценового сравнителя обошлось Министерству финансов Словакии в 154 тысячи евро (3,8 миллиона крон). Министерство будет управлять порталом собственными техническими силами, а именно через государственное DataCentrum.
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