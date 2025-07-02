Где дешевле всего? В Словакии запустили сервис сравнения цен на основные продукты питания

Новости 420on 2 июля 2025 08:00 300

Со вторника словацкие потребители могут сравнивать в Интернете цены на основные продукты питания в различных торговых сетях и конкретных магазинах. Министерство финансов страны запустило тестовый режим работы сайта cenyslovensko.sk, на котором цены на продукты питания будут обновляться каждые 24 часа.