Помощь жертвам с философского факультета затягивается. Еще остается распределить миллионы

Новости и статьи 1 июля 2025 21:00 361

Даже через полтора года после трагедии Фонд Карлова университета не распределил все деньги, которые общественность отправила на помощь раненым и семьям убитых в декабре 2023 года в здании философского факультета. Солидарность, которая поднялась среди чехов после стрельбы, принесла почти 90 миллионов крон. На счете сбора остается 5,5 миллиона крон, в начале года было более чем в пять раз больше.