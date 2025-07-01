Помощь жертвам с философского факультета затягивается. Еще остается распределить миллионы
1 июля 2025
21:00
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Даже через полтора года после трагедии Фонд Карлова университета не распределил все деньги, которые общественность отправила на помощь раненым и семьям убитых в декабре 2023 года в здании философского факультета. Солидарность, которая поднялась среди чехов после стрельбы, принесла почти 90 миллионов крон. На счете сбора остается 5,5 миллиона крон, в начале года было более чем в пять раз больше.
«В настоящее время остается выплатить один миллион крон одному из родственников погибших, а остальные 4,5 миллиона крон будут распределены в течение 2025 года в соответствии с потребностями раненых и пострадавших», — сообщил директор Фонда Карлова университета Томаш Вокач.
Люди со всей Чехии направили в сбор около 52 000 индивидуальных пожертвований, суммы которых варьировались от нескольких крон до миллионов, помочь жертвам стрельбы на философском факультете Карлова университета 21 декабря 2023 года. Согласно годовому отчету фонда за 2024 год, с учетом процентов сбор составил 89 593 323 кроны, большая часть которых была передана семьям погибших, среди которых было 12 студентов и два преподавателя.
Фонд начал выплачивать деньги семьям погибших в кратчайшие сроки и распределил между ними почти 50 миллионов крон. Сначала отдельные семьи получили по полмиллиона крон. Затем каждый из оставшихся в живых родителей должен был получить по миллиону крон, также могли получить пособие другие близкие родственники жертв.
Однако этот процесс не обошелся без споров. Например, административный совет сначала отказался выплатить деньги отцу одной из жертв, поскольку он уже не жил с матерью своей дочери, погибшей на факультете.
В результате стрельбы в здании философского факультета еще 25 человек получили ранения, некоторые из них столкнулись с пожизненными последствиями, а большинство — с психическими травмами. Фонд определил, что этой группе из сбора будет выделено около 32 миллионов крон, однако в 2024 году удалось распределить только около 12,3 миллиона крон.
«Потребности раненых и пострадавших меняются со временем. Чтобы мы могли оказать им долгосрочную поддержку, часть средств была выделена также на 2025 год», — так объяснил длительное распределение пожертвований Вокач. Самая большая сумма в размере 19,2 миллиона крон была распределена в феврале этого года.
В том же месяце, а затем и в марте, они были разосланы получателям, суммы взносов составили от сотен тысяч до миллионов крон. Размер взноса не одинаков для всех пострадавших, он зависит от их потребностей, которые оценивает Пробационная и медиационная служба. Ее сотрудники выясняют, например, размер упущенного дохода или расходы на лечение.
Сумма, полученная каждым отдельным человеком, не разглашается, поэтому не ясно, насколько различаются размеры выплат между пострадавшими. Ответ не дает и прозрачный счет, поскольку деньги поступают получателям постепенно.
Часть средств, поступивших от доноров, выделили на помощь другим студентам и сотрудникам университета. В 2024 году фонд выплатил в общей сложности 2,3 миллиона крон организациям, оказывающим психосоциальную помощь, например, в виде групп поддержки, направленных на преодоление пережитой трагедии. В этом году им было выделено еще около 480 000 крон.
Данные взяты из годового отчета за 2024 год, который фонд опубликовал в понедельник. Окончательный отчет о сборе средств фонд опубликует после распределения всех денег. Пражская мэрия, которая контролирует сбор средств, определила, что он должен быть представлен до конца этого года.
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