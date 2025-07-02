Жара меняет режим работы компаний, в банках разрешили носить шорты

Новости 420on 2 июля 2025 09:30 751

Тропические температуры заставляют компании менять повседневный режим работы. Они корректируют рабочее время, вводят более свободный дресс-код или разрешают работать из дома. В то время как в Чехии речь идет в основном о частичных изменениях, в других странах уже принимаются системные решения.