Жара меняет режим работы компаний, в банках разрешили носить шорты
2 июля 2025
09:30
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Тропические температуры заставляют компании менять повседневный режим работы. Они корректируют рабочее время, вводят более свободный дресс-код или разрешают работать из дома. В то время как в Чехии речь идет в основном о частичных изменениях, в других странах уже принимаются системные решения.
Волны тропических температур, которые раньше были исключительным явлением, становятся частью чешского рабочего лета. Компании начинают реагировать на новую климатическую норму. Меняются правила одежды, в офисах появляются бутылки с водой, перерывы становятся длиннее, а рабочий день — более гибким.
В компаниях, где преобладает офисная работа, на жару чаще всего реагируют комбинацией технических мер и изменений в организации труда.
Например, Česká spořitelna изменила правила одежды. «Еще шесть лет назад, учитывая учащающиеся волны тропической жары, мы решили либерализовать дресс-код в наших отделениях. Сегодня наши банкиры не обязаны носить деловые костюмы, и мы не требуем от них носить одежду с длинными рукавами. Шорты допускаются, но только для сотрудников, которые не контактируют с клиентами», — говорит пресс-секретарь банка Филип Грубый.
Аналогичный подход к лету применяет Lidl, несмотря на то, что все офисы и магазины компании оборудованы кондиционерами. «Наши сотрудники в магазинах имеют в распоряжении рабочую одежду с короткими рукавами на летние месяцы», — добавляет пресс-секретарь сети магазинов Lidl Элишка Фрошкова-Стегликова.
Работа из дома и из офиса
Малые предприятия без обширной инфраструктуры полагаются на простые меры. «В жаркие дни мы проводим совещания на улице, люди могут принять душ в течение дня, а дресс-код не обсуждается», — описывает директор коммуникационного агентства Seteva Отакар Фрюбауэр.
По его словам, в летний период режим работы гораздо чаще адаптируется к погоде: более сложные задачи решаются в первой половине дня, а сотрудники по возможности работают гибко.
Помимо окружающей среды, в жару играет роль и место работы. «Некоторые сотрудники в период жары предпочитают работать из дома, чтобы избежать поездок на работу, другие, наоборот, проводят больше времени в офисе, потому что у них дома нет кондиционера», — говорит Грубый из Spořitelna. По его мнению, ключевым моментом является соглашение в рамках команд.
Подобный режим работает и в компании Kofola. «Сотрудники офисов могут по согласованию работать из дома. На всех рабочих местах в течение всего года они имеют доступ к питьевой воде — от родниковой и минеральной до лимонадов», — сообщает пресс-секретарь производителя напитков Элишка Гыпшманова.
Другой подход выбирают компании, где невозможно перенести работу на дом или в тень. Например, часть сотрудников группы ČEZ должны выходить на работу независимо от погоды — будь то сотрудники электростанций, распределительной сети или шахт. «В машинных залах и котельных тепло круглый год, но летом к этому добавляются еще и экстремальные температуры на улице. Сотрудникам предоставляются так называемые защитные напитки, служащие в основном для восполнения минеральных веществ в организме. Кроме того, в электростанциях установлены автоматы с охлажденными напитками и бочки с питьевой водой», — говорит пресс-секретарь Мартин Шрейер.
По его словам, для полевых работников дистрибьюторской службы группа также продлевает время безопасных перерывов, при этом работа, как правило, планируется на более прохладные утренние часы.
Права работников в условиях высоких температур
В соответствии с трудовым кодексом работники имеют право на температуру, соответствующую характеру работы и времени года.
Если работодатель не может обеспечить такую температуру, он должен немедленно принять компенсационные меры (например, охлаждение, затенение, сокращение смены).
Работодатель обязан всегда обеспечивать питьевой режим. Как только температура и физическая нагрузка на работе повышаются, компания должна бесплатно предоставить защитные (ионные) напитки для восполнения минералов и жидкости.
Для сидячей офисной работы действует предельный уровень 27°C, для легкой ручной работы 26°C, для среднетяжелой 24°C и для очень тяжелой только 20°C.
Высокие температуры в мире
В то время как в Чехии пока преобладают частичные изменения режима работы, в странах с более экстремальными климатическими условиями жара стала значительно более важным фактором, определяющим регулирование условий труда. Например, в Малайзии или Объединенных Арабских Эмиратах в летние месяцы запрещено работать на улице с 12 до 15 часов. Рабочее время там планируется с учетом дневных температурных максимумов, и компании подвергаются штрафам, если они не соблюдают перерывы в работе по соображениям безопасности.
Европа тоже не отстает. В Германии давно используется термин Hitzefrei, то есть «выходной из-за жары». В школах и некоторых предприятиях при температуре выше 30 градусов может сокращаться учебный день или рабочий день — неформально, но все чаще и с поддержкой работодателей.
В компаниях, где преобладает офисная работа, на жару чаще всего реагируют комбинацией технических мер и изменений в организации труда.
Например, Česká spořitelna изменила правила одежды. «Еще шесть лет назад, учитывая учащающиеся волны тропической жары, мы решили либерализовать дресс-код в наших отделениях. Сегодня наши банкиры не обязаны носить деловые костюмы, и мы не требуем от них носить одежду с длинными рукавами. Шорты допускаются, но только для сотрудников, которые не контактируют с клиентами», — говорит пресс-секретарь банка Филип Грубый.
Аналогичный подход к лету применяет Lidl, несмотря на то, что все офисы и магазины компании оборудованы кондиционерами. «Наши сотрудники в магазинах имеют в распоряжении рабочую одежду с короткими рукавами на летние месяцы», — добавляет пресс-секретарь сети магазинов Lidl Элишка Фрошкова-Стегликова.
Работа из дома и из офиса
Малые предприятия без обширной инфраструктуры полагаются на простые меры. «В жаркие дни мы проводим совещания на улице, люди могут принять душ в течение дня, а дресс-код не обсуждается», — описывает директор коммуникационного агентства Seteva Отакар Фрюбауэр.
По его словам, в летний период режим работы гораздо чаще адаптируется к погоде: более сложные задачи решаются в первой половине дня, а сотрудники по возможности работают гибко.
Помимо окружающей среды, в жару играет роль и место работы. «Некоторые сотрудники в период жары предпочитают работать из дома, чтобы избежать поездок на работу, другие, наоборот, проводят больше времени в офисе, потому что у них дома нет кондиционера», — говорит Грубый из Spořitelna. По его мнению, ключевым моментом является соглашение в рамках команд.
Подобный режим работает и в компании Kofola. «Сотрудники офисов могут по согласованию работать из дома. На всех рабочих местах в течение всего года они имеют доступ к питьевой воде — от родниковой и минеральной до лимонадов», — сообщает пресс-секретарь производителя напитков Элишка Гыпшманова.
Другой подход выбирают компании, где невозможно перенести работу на дом или в тень. Например, часть сотрудников группы ČEZ должны выходить на работу независимо от погоды — будь то сотрудники электростанций, распределительной сети или шахт. «В машинных залах и котельных тепло круглый год, но летом к этому добавляются еще и экстремальные температуры на улице. Сотрудникам предоставляются так называемые защитные напитки, служащие в основном для восполнения минеральных веществ в организме. Кроме того, в электростанциях установлены автоматы с охлажденными напитками и бочки с питьевой водой», — говорит пресс-секретарь Мартин Шрейер.
По его словам, для полевых работников дистрибьюторской службы группа также продлевает время безопасных перерывов, при этом работа, как правило, планируется на более прохладные утренние часы.
Права работников в условиях высоких температур
В соответствии с трудовым кодексом работники имеют право на температуру, соответствующую характеру работы и времени года.
Если работодатель не может обеспечить такую температуру, он должен немедленно принять компенсационные меры (например, охлаждение, затенение, сокращение смены).
Работодатель обязан всегда обеспечивать питьевой режим. Как только температура и физическая нагрузка на работе повышаются, компания должна бесплатно предоставить защитные (ионные) напитки для восполнения минералов и жидкости.
Для сидячей офисной работы действует предельный уровень 27°C, для легкой ручной работы 26°C, для среднетяжелой 24°C и для очень тяжелой только 20°C.
Высокие температуры в мире
В то время как в Чехии пока преобладают частичные изменения режима работы, в странах с более экстремальными климатическими условиями жара стала значительно более важным фактором, определяющим регулирование условий труда. Например, в Малайзии или Объединенных Арабских Эмиратах в летние месяцы запрещено работать на улице с 12 до 15 часов. Рабочее время там планируется с учетом дневных температурных максимумов, и компании подвергаются штрафам, если они не соблюдают перерывы в работе по соображениям безопасности.
Европа тоже не отстает. В Германии давно используется термин Hitzefrei, то есть «выходной из-за жары». В школах и некоторых предприятиях при температуре выше 30 градусов может сокращаться учебный день или рабочий день — неформально, но все чаще и с поддержкой работодателей.
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