Русский Instagram-бизнес в Чехии: «Важно общаться с аудиторией и поддерживать постоянный интерес»

Instagram давно превратился из места для обмена фотографиями с друзьями в площадку, где можно найти и заказать товары и услуги на любой вкус. Эту соцсеть для продвижения своих проектов и поиска новых клиентов используют многие наши соотечественниками. Мы пообщались с представителями пяти очень разных аккаунтов.

Фото: Today Testing (for derivative) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Школа красоты Яны Ахметовой

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За одним из самых популярных бьюти-аккаунтов в Чехии стоит один человек — Яна Ахметова, которая самостоятельно занимается всем, от поддержки сайта и написания статей до организации и проведения курсов и индивидуальных занятий. Яна живет в Праге уже 12 лет, а до этого семь лет преподавала искусство макияжа в России — ее определенно можно назвать одним из самых опытных русскоязычных визажистов чешской столицы.

– Яна, расскажите, пожалуйста, как возник ваш проект.

– Прежде чем переехать в Чехию, я семь лет преподавала в модельном агентстве в России простым девочкам, которые хотели научиться искусству макияжа, тому, как хорошо выглядеть, раскрыть свою красоту. Мне очень не хватало такого формата обучения здесь, и я решила это исправить.

– Как появилась идея продвигать услуги через инстаграм?

– У меня визуальный контент, и изначально инстаграм-аккаунт был галереей, портфолио моих работ. Вскоре к этому добавились полезные советы, анонсы мероприятий, прямые эфиры. Сейчас мне удобнее всего подавать информацию через инстаграм. Изначально аккаунт не был заточен под раскрутку, это живой проект и моя основная информационная площадка.

– Получается, что это основной канал продвижения?

– Так как я веду аккаунт на русском языке, продвигаться в инстаграм, запускать рекламу в нем оказалось проблематично: нет возможности выбора языка. Я предпочитаю запускать рекламу через кабинет в фейсбуке — это охватывает и инстаграм, откуда сейчас приходит все больше клиентов. В итоге они направляются на сайт, где можно получить всю информацию о курсах и записаться на них.

– Вы ведете инстаграм на русском, значит ли это, что основная масса клиентов — русскоязычные?

– Да, это так, потому что при обучении невозможно совместить два языка. В данный момент моя программа рассчитана на обучение на русском. Я преподаю онлайн, мои клиенты говорят на русском, но это люди со всего земного шара — с Бали, из Америки, Англии, Израиля, Голландии и, конечно же, из России.

– Вы также предоставляете очное обучение и делаете макияж, в том числе свадебный. Были ли у вас клиентки, которые приезжали издалека?

– Да, бывает, что я обучаю девушек, а потом они приезжают ко мне в Прагу в качестве невест. Однажды, например, так приехала девушка из Будапешта. Иногда, напротив, «мои» невесты становятся постоянными клиентками и обращаются за консультациями.

– Вы ведете бизнес в Чехии, накладывает ли это какие-то ограничения?

– Конечно, количество русскоязычных клиентов здесь ограничено. Кроме того, в России уже 12 лет назад был культ курсов и саморазвития, сейчас он только усилился, а здесь подобного нет. Там я вела занятия семь дней в неделю, в Чехии спрос скромнее. Я организую расписание сама: график занятий не такой плотный, но спрос есть.

– Расскажите, пожалуйста, о самом необычном заказе.

– Могу рассказать о категории таких заказов. Это семейная работа. Часто дочка приводит маму, иногда бывает и наоборот. Я очень люблю работать с подростками, они здорово меняют свое отношение в процессе и быстро учатся новому. Также бывает, что дочь дарит мои услуги матери, та настроена скептически, но от подарка не отказывается. Очень здорово наблюдать, как меняется отношение клиентки в процессе и как она уходит с горящими от восторга глазами. Также к нестандартному опыту я могу отнести проведение групповых занятий для молодых мам с маленькими детьми.

– Какую из ваших услуг вы бы отнесли к категории «маст»?

– Это, собственно, мой курс, который будет трансформироваться и расширяться с учетом опыта предыдущих занятий. Другая очень актуальная и, на мой взгляд, полезная услуга, — бьюти-шопинг. Она помогает сильно сэкономить на косметике и собрать очень полезный и нужный комплект при любом бюджете, а потом делать покупки самостоятельно. Обычно мы ходим с клиенткой по магазинам около двух часов, но был случай, когда мы посвятили этому пять часов.

– Что вы сами покупаете через инстаграм?

– В основном приобретаю обучающие услуги, например, мастер-классы, товары покупаю реже.

Чайная компания White Peony

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О проекте рассказала его основатель, вдохновитель и главная управляющая Алена Криницкая.

– Алена, как давно появилась компания? Каких успехов удалось добиться за это время?

– Чаем мы занимаемся уже давно, а самому бренду White Peony три года. Сейчас у нас более 400 клиентов в сегменте HoReCa — отели, рестораны и другие заведения из Праги, Брно, мелких чешских городов, плюс хороший рынок в Словакии. Также мы начинаем развивать бизнес в Австрии. Так как мы ведем продажи в интернете, заказы поступают со всего мира. Залог успеха нашей компании — в качественной продукции, которую мы получаем напрямую от чайных фермеров в Азии: Китае, Японии, Индии. Мы делаем ставку на качество и экологичность.

– Как вы используете инстаграм в своей деятельности?

– Инстаграм-аккаунт используется в двух основных направлениях: чтобы стимулировать продажи онлайн через интернет-магазин и поддерживать прямую связь и контакты с партнерами в HoReCa. Наши подписчики — в основном заведения и их менеджеры или официанты. Большая часть загружаемой информации касается мероприятий, которые мы организуем для партнеров, и специальных акций.

– Значит, заказы через инстаграм не принимаете?

– Мы ждем оформления кнопки «купить», это оказалось неожиданно долго. Пока мы принимаем заказы в личку и генерируем ссылки к оплате.

– Вы ведете инстаграм только на чешском. Есть ли у вас русскоязычные клиенты?

– На удивление их пока не очень много, но мы надеемся это изменить.

– Бизнес, по крайней мере в нашей сфере, развивается здесь чуть медленнее, чем мог бы в России, поскольку цикл принятия решения здесь дольше, компании в силу консервативности не спешат менять существующего поставщика на нового. Зато вести дела приятнее, нет давления со стороны госорганов. Кстати, происхождение (у нас русскоязычная команда) нам не мешает: все любят чай, а нам доверяют.

– Можете вспомнить интересный, необычный случай из вашей практики?

– На заре всего заказ у нас сделали ребята из Бразилии. Мы отправили им чай. Обычно, выполняя заказ через е-шоп, мы шлем пробники, даем возможность узнать новые продукты. Клиенты были настолько удивлены оказанным сервисом, что, планируя поездку в Европу, включили в маршрут Прагу, чтобы посетить нас и попробовать новые чаи. Это было приятно, ведь Бразилия совсем не чайная страна. И, главное, они сдержали слово и доехали!

– Алена, а вы сами что-нибудь покупаете через инстаграм?

– Честно — напрямую ни разу не покупала. Если меня заинтересует какой-то профиль, я пойду к ним на сайт и пороюсь в е-шопе. В основном речь о женских штучках вроде парфюма и нижнего белья.

Фотограф Анна Коняева



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Анна занимается фотографией девять лет и пять из них предоставляет фотографические услуги в классическом понимании и под ключ в Праге. Сейчас над проектом работает целая команда профессионалов: кроме самой Анны, это визажисты, стилисты и hair-стилисты, дизайнеры, модели и ассистенты.

– Анна, расскажите о ваших клиентах. В основном они русскоязычные?

– Изначально моей аудиторией была преимущественно русскоязычная часть населения, проживающего в Чехии. Тогда я вела канал на русском, но со временем все очень поменялось. Теперь мой язык — либо чешский, либо английский, так как он доступен всем.

– Есть ли, на ваш взгляд, у ведения бизнеса в Чехии особая специфика?

– Самая большая специфика в моей сфере — это язык и коммуникация в целом. Когда этот барьер преодолевается, все сразу становится на свои места и механизм запускается. Очень важно общаться с аудиторией и поддерживать постоянный интерес, без языка это невозможно. Коммуникация на съемочной площадке тоже должна осуществляться на иностранном языке, нужно уметь договариваться, нужно уметь шутить с такой же легкостью, как на родном языке. И тогда клиент вернется к тебе — конечно, при наличии по итогу качественного продукта.

– Анна, я правильно понимаю, что инстаграм для вас — основной канал для привлечения клиентов?

– Основная аудитория и клиентура приходит оттуда, что неудивительно: инстаграм — отличная платформа для фотографа, где можно представить портфолио во всех красках. Хотя, пожалуй, это на самое главное. Важно, что инстаграм позволяет расширить географию деятельности. Благодаря этой платформе у меня появились клиенты из многих стран Западной Европы, из США и даже из Австралии.

– А вы сами покупаете товары или заказываете услуги через инстаграм?

– Да, и активно пользуюсь рекомендациями блогеров, чье мнение для меня важно. Это касается всех сфер жизни: где поесть, где стричься, какая косметика лучше, куда лететь отдыхать, где купить билеты и т. д. Это очень удобно.

Skazka Shop Prague — магазин детских книг на русском языке в Чехии

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Проект организован двумя подругами Татьянами, одна из которых три года назад переехала в Чехию из Санкт-Петербурга, а вторая живет в Северной столице. На вопросы 420on.cz ответила пражская Татьяна.

– Татьяна, как и когда появилась идея магазина?

– Прошлым летом, когда удалось в Петербурге наладить связь с крупной книготорговой организацией. Мы уже пару лет задумывались о совместном бизнесе и выбрали именно книги для детей, потому что сами недавно стали мамами. Кроме того, пожив в Праге, я поняла, что с русскими книгами здесь дела обстоят не очень хорошо.

– Инстаграм — ваш основной канал или вспомогательный?

– Основной. У нас есть сайт, но он появился позже. В планах - открытие настоящего офлайн-магазина и открытие канала поставки для других стран Евросоюза через чешский опорный пункт.

– Вы ведете аккаунт только на русском. Ваши клиенты – выходцы из России?

– Если точнее, со всего бывшего СССР.

– В какую самую удаленную точку вам приходилось доставлять книги?

– Лично доставляли в Либерец, а по почте дальше всего, пожалуй, в Брно. Еще у нас была клиентка из Германии, книги для которой забирали ее чешские друзья. Кстати, со многими заказчиками мы стали хорошими приятелями, они к нам возвращаются и заказывают не по одному разу.

– Что вдохновляет вас в вашей работе?

– Читатели — наша главная мотивация, нет ничего приятнее, чем привозить или отдавать книги, когда книгам так рады. Очень нравится узнавать от читателей о том, какие книги им нравятся, какие книги они любят читать, кроме наших, и обогащать ассортимент магазина. Иногда чувствуем себя книжными хантерами, когда заказывают какую-то редкую книгу и приходится ее искать в разных источниках, даже в разных городах в России, и творить чудеса с доставкой.

– Можете выделить ваш самый любимый товар в магазине?

– Для меня сейчас это, пожалуй, книга сказок Пушкина с очень красивыми иллюстрациями, а самая любимая книга читателей — это, бесспорно, подарочное издание «Тайной опоры» Людмилы Петрановской — кроме чисто детских книг, мы продаем и издания по детской психологии.

– Вы сами покупаете что-нибудь в инстаграме?

– Да! Очень часто покупаю что-то у наших читателей, у которых есть свое дело: детскую одежду или игрушки, косметику, иногда получается бартер.

Студия красоты Pinzari Brow Labs

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От имени студия с нами поговорила ее основатель и директор, опытный визажист, мастер по оформлению бровей и перманентному макияжу Елена Пинзари.

– Вы сразу начали использовать Instagram для продвижения своего бизнеса или подключили его позже?

– С самого открытия студии. Эта площадка – самая удобная для продвижения услуг, там есть все необходимое: сториз, возможность размещать фото, сообщить всю необходимую информацию. Сейчас из инстаграма можно даже позвонить, не говоря о том, чтобы посмотреть, как добраться. Сайт теперь нужен только для онлайн-записи, это, пожалуй, единственное, чего пока нет в инстаграме.

– Вы ведете аккаунт только на чешском. Ваши клиенты в основном чехи?

– Процентов на 70. Остальные – иностранцы со всего мира. Есть, конечно, и русскоязычные. У нас есть постоянные клиенты, которые ездят к нам как минимум один-два раза в год из Америки и из Гонконга.

– Впечатляет! Расскажите, над каким самым запоминающимся или крупным проектом довелось работать студии.

– Самый крупный проект в нашей практике – работа на съемочной площадке фильма, когда за полтора часа нам надо было накрасить и причесать 150 участников массовки. Нас было 13, и мы идеально справились.

– На какую из ваших услуг стоит обязательно обратить внимание?

– Скромно скажу, что оформление бровей с помощью нити – это must try.

– Елена, а вы сами используете Instagram для покупки товаров и заказа услуг?

– Да, постоянно. Когда хочу что-то купить или куда-то сходить, в первую очередь смотрю инстаграм.