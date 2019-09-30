Александр Галибин: «Прага — моя крестная мама»

Народный артист России Александр Галибин приехал в Прагу, чтобы представить свою режиссерскую работу — фильм «Сестренка». На пресс-конференции Александр назвал чешскую столицу крестной мамой: фильм Глеба Панфилова «Романовы: венценосная семья», в котором он сыграл роль Николая II, снимался на пражской киностудии «Баррандов». Эта лента ознаменовала возвращение Галибина на экран после почти десятилетнего перерыва. Съемки заняли два с половиной месяца, и за это время артист полюбил Прагу и всегда с удовольствием сюда возвращается.

Галибин, который прибыл в Прагу в день своего 64-летия, дал 420on.cz блиц-интервью, рассказав о своих взаимоотношениях с чешской столицей и о собственной режиссерской работе.

– Александр, расскажите про ваш опыт, связанный с Прагой. Когда вы здесь снимались?

– Это был 97-й или 98-й год, двадцать с лишним лет назад.

– Вы тогда впервые познакомились с городом?

– В первый раз я попал в Прагу, когда учился в театральном институте. Мы приезжали сюда со спектаклем «Тиль Уленшпигель», это было в 77-м. Я очень хорошо помню это время, помню, какое яркое впечатление произвел спектакль. И, уже попав в 97-м году в Прагу со съемками картины «Романовы: венценосная семья», я встречал людей, которые видели и помнят этот спектакль до сих пор.

– Расскажите о ваших любимых местах в Праге. Вы бываете здесь сейчас?

– Мы были с Ирой, с моей женой, здесь пару раз, я показывал Ире Прагу. Я не знаю названий, но, конечно, Градчаны — это замечательное место… И вообще все, что касается старых улочек, даже туристских троп. Может, они и заполнены огромным количеством людей, но все равно они с огромной атмосферой. Но мы-то в 97-м году снимали зимой, и тут было минимальное количество туристов!

– А снег был?

– Да, был снег, и Влтава замерзла, и у меня воспоминания о Праге зимние, а не жаркого лета. И безлюдные улочки. Поэтому я их люблю. Весь центр, как центр Петербурга, центральные улицы внутри Садового кольца в Москве. Но названия любимых мест мне перечислить сложно, скорее визуальные образы.

– Вы рассказали на пресс-конференции, что лента «Сестренка», хоть и является военной драмой, подойдет для семейного просмотра: ее герои — дети, украинская девочка, которая попадает в башкирское село, и мальчик из принявшей ее башкирской семьи.

– Эта картина посвящена столетию великого башкирского писателя Мустая Карима, который переведен на много языков, у него замечательные стихи, проза. По одной из повестей, «Радость нашего дома», мы сняли картину. Снимая, мы не знали, что она будет приурочена к юбилею, я просто снимал глубокую, духовную человеческую историю, в которой главные персонажи — дети. Я уже говорил о том, что все, что происходит с нами в детстве, и поступки, которые мы совершаем в детстве, затем проецируются на всю нашу взрослую жизнь. Сейчас вообще дети мало совершают поступков. Мне кажется, что это беда. В мое время мы совершали поступки, а сейчас компьютеризация гасит очень многое в человеке… Эта картина абсолютно чистая, прозрачная, о большом количестве человеческих, детских поступков. Прежде всего она о любви. Любви, чувстве долга, чувстве дружбы. И мне эта картина ужасно дорога.

– Это ваша первая картина в качестве режиссера?

– Вторая. Первой была «Золотая рыбка», которая тоже была о детях, тоже связана с послевоенным детством. Я посвятил ее своему папе, а нынешняя лента — продолжение моей темы.

– Спасибо! С днем рождения еще раз.

– Спасибо.