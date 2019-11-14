Основатель бренда Prague chocolate: «Шоколад полезен, если только это не плитка из супермаркета»

Какие ассоциации у вас вызывает слово «бобы»? Волшебные сказки или олимпийские игры с бобслейными состязаниями? У Петра Коваржика, основателя марки Prague chocolate, или Pražská čokoládа, совсем другая история. В его представлении бобы растут на деревьях и становятся основой для шоколада — вкусного афродозиака, перед которым невозможно устоять.

Вместе со своей партнершей Сильвией Стейнеровой Петр заново открывает для чехов наслаждение, связанное с аутентичном вкусом шоколадных лакомств из настоящего какао. Награды, которые при том получает их фирма, потверждают, что роскошные и при этом полезные для здоровья рецептуры марки Pražská čokoládа покоряют не только чехов и чешек, но и экспертов и гурманов за рубежом. Неслучайно продукцию этого бренда вы можете встретить в мини-барах многих четырехзвездочных и пятизвездочных пражских отелей, а также в специализированных магазинах в 13 странах мира, включая Японию.

Действительно великий вкус

Получив в 2015 году свою первую звезду на международном конкурсе Great Taste, команда Pražská čokoládа могла бы почивать на лаврах. Вместо этого Петр и компания погрузились в разработку шоколадных инноваций, которые затем начали экспортировать под маркой Steiner & Kovarik и за пределы Европы. Сейчас в новой штаб-квартире фирмы в пражском районе Ржепы вручную производятся деликатесы, которые трудно найти где-либо еще: это эксклюзивный шоколад, полученный прямо из какао-бобов (так называемая технология bean-to-bar), роскошный рубиновый шоколад, лиофилизированная клубника в шоколаде, сливы с ромом в молочном и белом шоколаде и драже с разнообразными посыпками — корица, матча чай, моринга, какао и т.д.

Здесь действительно живут шоколадом. Те, кому посчастливится заглянуть в эту святая святых, смогут увидеть настоящие бобы, жареные какао-нибсы, стать свидетелями производства сладких деликатесов на заказ, а также собственноручно изготовить шоколадную плитку. Это место — просто сказка. Не найти здесь разве что Умпа-Лумп с шоколадной фабрики Вилли Вонки.

Как говорит сам Петр Коваржик: «За сладкими чудесами у нас стоят умелые люди и безграничная преданность делу. Без этого бы ничего не получилось». Мы спросили Петера о том, как семейной фирме удалось найти свое место на конкурентном рынке, что помогает ему придумывать новые вкусы, может ли шоколад сочетаться с ЗОЖ, и о многом другом.

Шоколадный бизнес на волне устойчивого развития

– Ваши сладости получили престижную награду Great Taste и медаль на International Chocolate Awards. Важен ли такой успех для вас как для семейной компании и как вы пришли к подобному признанию?

– Конечно же, это для нас очень важно. Но это лишь подтверждает, что нет ничего невозможного. И ничто не происходит само по себе. В первые пять лет существования компании мне казалось, что мы бежим марафон на скорости спринтера. Нужно было постояно все держать под контролем и не надеяться, то что-то получится само по себе. Важно верить в свой путь, выполнять «домашние задания» и найти отличных сотрудников. Те, у кого есть свое дело, знают, что это непросто. Это объединение личной жизни и работы, когда нельзя отключиться в шесть, семь, восемь часов. Ты постоянно в деле.

– Может показаться, что рынок сладостей уже поделили между собой крупные международные корпорации. Как вам удалось найти своих клиентов при такой конкуренции?

– Лично для меня отношение к клиентам на первом месте. Не только предложение качественной продукции, но и возможность доставить ее конечному заказчику, а вместе с этим — радость и удовлетворение. Я сроднился с этим принципом, когда работал в японской компании по производству автомобилей, где царил симбиоз качественных авто и первоклассного сервиса для клиентов. Так же как заказчики выбирают нас в качестве поставщиков, мы подбираем долгосрочных партнеров и своих поставщиков на основе того впечатления, которое они на нас производят, их настроя на долгосрочное сотрудничество и коммерческие отношения. Короче говоря, мы не работаем с кем придется. Опыт подсказывает, что все должно строиться на взаимном доверии и долгосрочном сотрудничестве. Тогда все будет работать. Мы стремимся стать с торговыми партнерами семьей, где все будут, как говорится, смотреть в одну сторону и смогут взаимно поддерживать друг друга.

– Вы импортируете какао-бобы из Колумбии. Значит ли это, что время традиционных поставщиков какао, например Ганы или Кот-д'Ивуара, прошло?

– Мы поддерживаем экологическое растениеводство, поэтому при выборе поставщиков избегаем Африку с ее ухоженными, устойчивыми к вредителям, но чрезмерно удобряемыми плантациями. Мы отдаем предпочтение индивидуальному подходу Латинской Америки перед африканским массовым производством. Посещая экологические плантации в сердце Колумбии, мы наткнулись на семейную ферму, где люди любят свою работу. Их тяжелый труд, преданность делу и качество продукции не оставили нас равнодушными. Отношения с этим производителем мы очень ценим. Эта ферма выпускает собственный шоколад, который мы предлагаем нашим клиентам. Колумбийские власти в свою очередь скоро начнут продавать наш шоколад в специализированном магазине (вместе с другим качественным шоколадом). Наша мечта — создать собственную плантацию, основанную на принципах устойчивого развития, и внести хотя бы небольшой вклад — и своими действиями, и ростом осведомленности — в заботу о нашей планете и ее ресурсах.

– Свежесорванный какао-боб немного напоминает маленький продолговатый арбуз. А какой он на вкус до обжарки?

– Ну, совсем не такой сладкий, как арбуз (смеется — прим. ред.). Он горький и терпкий. Можете попробовать у нас. Хотя даже обжаренные зерна, нибсы, не похожи на шоколад. Тот самый вкус не растет на деревьях, мы должны помочь ему появиться на свет в процессе производства.

Эксклюзивность — это то, чего не предлагают другие

– Шоколад не сводится только к горькому и молочному. Где вы берете вдохновение для создания таких сочетаний, как, например, шоколад с моринго или чаем матча?

– Прежде всего мы много путешествуем. Мы представлены уже в 13 странах мира и в каждой из них стремимся найти вдохновение. Благодаря контактам на Ближнем Востоке мы предлагаем, например, продукцию с финиками. Из Японии мы привезли идею лиофилизированной, то есть высушенной очень низкими температурами, клубники в белом шоколаде. Теперь к ней добавилась вишня в темном шоколаде. Любители шоколада хотят экспериментировать, совершать новые открытия, и мы с удовольствием идем им в этом навстречу.

– Вам удалось проникнуть на зарубежном рынке и в сегмент индивидуального производства рекламных и подарочных сладостей. Чувствуются ли различия во вкусах у заказчиков из разных регионов?

– Региональные особенности у спроса, конечно, существуют. Например, в Азии больше любят горький шоколад. Но, пробуя наш миндаль в молочном шоколаде с корицей, там приходят в восторг и покупают его. С другой стороны, нам не получилось наладить поставку апельсинов в шоколаде в Испанию. Этих фруктов там так много, вкус их настолько распространен, что кондитерские изделия из них не могут восприниматься как что-то эксклюзивное. Некоторые зарубежные заказчики абсолютно не понимают мак как добавку: они его не знают, к нему не привыкли, и сначала им невкусно. Но это логично: мы привыкаем ко вкусам с детства, некоторые вкусы нам близки, другие, наоборот, абсолютно чужды.

– Как тренд на здоровый образ жизни и здоровое питание вписывается в шоколадный бизнес?

– Я верю, что сладости из шоколада — самый хороший вариант. В них нет ни муки, ни глютена. Есть соблюдать меру, они принесут скорее пользу, чем вред. Конечно, если говорить о шоколаде, произведенном прямо из какао-бобов (bean-to-bar), а не о плитках из супермаркета, где какао дай бог 30%, а 60-70% приходится на рафинированный сахар, то есть на то, что вызывает у нас зависимость от сладкого. Кроме того, мы стремимся усилить полезные свойства шоколада сочетанием с другими суперпродуктами, такими как моринга, матча, миндаль, орехи кешью, зерна какао или сушеные фрукты. Попробуйте сами!

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