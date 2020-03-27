Ольга Палий: «Брови меняют все. Но мы можем изменить брови»

Мы поговорили с Ольгой Палий, владелицей пражского косметологического салона Paliy Esthetic Clinic и мастером перманентного макияжа с 15-летним опытом, о новых тенденциях и популярных техниках в перманентном макияже, о том, почему не нужно переживать, если вы не успеваете сделать или обновить брови до лета, какие качества нужны, чтобы стать востребованным профессионалом, и узнали, что в бьюти-индустрии есть место благотворительности.

Путь Ольги Палий в бьюти-индустрии, а также в перманентном макияже начался в 2005 году. Все эти годы она постоянно повышает квалификацию, учится новому, участвует в международных семинарах, конгрессах, конференциях, мастер-классах и конкурсах. В 2019 году она стала победительницей международного чемпионата GLOBAL PERMANENT 2019, заняв первое место в номинации «Брови градиент». Ольга является автором собственных техник, и она не только продолжает работать в своем косметологическом салоне в Праге, но и обучает базовому уровню в перманентном макияже.

– Ольга, вы занимаетесь перманентном макияжем больше десяти лет, точнее, пятнадцать. На ваш взгляд, за эти годы индустрия сильно изменилась?

– Конечно, технологии не стоят на месте. Еще десять-пятнадцать лет назад для перманентного макияжа использовали обычную тату-машинку, из-за чего был риск получить черные, зеленые, синие брови, которые еще и не смывались годами. Краска вводилась глубоко под кожу и организму не удавалось отторгнуть ее даже через много лет. Неудачный результат до сих пор, к сожалению, можно увидеть на лицах женщин. Современная процедура перманентного макияжа учитывает ошибки прошлых лет. Используются пигменты нового поколения, которые методом микропигментирования вносятся под кожу на глубину меньше миллиметра. Такой макияж смотрится естественно и сходит с кожи через несколько лет, практически не оставляя следа. Теперь перманентный макияж ближе к длительному окрашиванию, чем к татуажу. Соответственно, меняется отношение к нему и растет его популярность.

– Расскажите об актуальных тенденциях в перманентном макияже.

– Перманентный макияж 2020 года максимально приближен к естественным линиям лица, формам и оттенкам. Губы, брови, глаза — не имеет значения, на какой части лица выполняется перманент. Основной тренд — естественность и натуральность. Последние три года макияж в стиле нюд — один из самых популярных. Профессионал не делает ничего лишнего, не подбирает ярких оттенков, а всего лишь подчеркивает естественную красоту.

– Тренд на густые широкие и брови с нами уже несколько лет. Как вы считаете, внимание к бровям не преувеличено?

– Брови позволяют придать лицу большую выразительность, а также заметно его омолодить. Часто наблюдаю, как мои клиентки преображаются после процедуры перманентного макияжа. Поэтому форма бровей, а также их цвет очень важны. Также важно, чтобы форма подходила именно к вашему типу лица: это сделает ваш образ идеальным и гармоничным. Что тут говорить: брови меняют все, включая черты лица, выражение эмоций и даже улыбку.

– Сейчас мастера предлагают разные техники перманентного татуажа бровей. Какую из них вы можете порекомендовать?

– Техник довольно много, и у каждой из них есть свои достоинства и иногда — недостатки. Например, волосковая техника за счет прорисовки каждого волоска обеспечивает натуральный эффект и подходит обладательницам редких и неправильно растущих бровей. Но, как и технологию микроблейдинга, когда волоски наносятся с помощью тончайших штрихов специальной ручкой, ее не редкомендуют женщинам с очень жирной кожей, потому что краска в таком случае начинает расплываться и светлеть слишком быстро. В нашем салоне больше всего востребована пудровая техника. Она наименее травматичная: в процессе клиентки почти не ощущают дискомфорта, и процесс восстановления после процедуры пудрового татуажа проходит значительно быстрее и легче. Эффект держится один-два года в зависимости от особенностей организма. Выглядят такие брови, как при мягкой растушевке тенями.

– Многие косметологические процедуры не рекомендуют делать с середины весны и летом, когда солнце слишком активно. По всем известным причинам многие женщины не успеют сделать или обновить перманентный макияж до начала летнего сезона. Получается, процедуры придется отложить до осени? Или в перманентном макияже нет сезонности?

– Сезонность есть, но тут, как и с техниками, всегда есть плюсы и минусы. Сразу успокою: летом делать брови, стрелки и губы можно.

– Только осторожно?

– В общем, да. В период заживления нужно беречь татуаж от прямых лучей и пользоваться солнцезащитными кремами. Кстати, мазать брови кремом SPF желательно не только летом, так макияж дольше сохранит яркость.

– А какой сезон вы считаете оптимальным?

– Пожалуй, осень. Организм за лето окреп, накопил витаминов и положительной энергии, и отлично воспримет татуаж. Но зима и весна тоже подходят, если вы не простужены и не страдаете аллергией. Учитывать стоит не столько сезон и погодные условия, сколько ваше самочувствие и состояние здоровья.

– Вы упомянули простуду и сезонную аллергию, есть ли другие противопоказания?

– Да, есть, при ряде хронических болезней и состояний делать перманентный макияж нельзя. Если человек в целом здоров и не испытывает недомогания, процедуру делать можно, а если есть сомнения — обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Мне часто задают вопрос про перманентный макияж и онкологию. Онкологическим пациентам делать эту процедуру можно — правда, не на всех стадиях лечения, здесь консультация врача необходима как никогда. В нашей клинике, кстати, мы дарим онкологическим пациентам процедуру перманентного макияжа бровей и век.

– Это благотворительная акция?

– Можно сказать и так. После сеансов химиотерапии люди зачастую теряют брови и ресницы. Мы хотим помочь людям обрести необходимый для борьбы с болезнью психологический комфорт. Ведь, кроме всего прочего, существуют эмоциональные потребности, для женщины «лучше выглядеть» равноценно «лучше себя чувствовать». А психологический настрой имеет огромное значение для выздоровления, положительные эмоции повышают жизненный тонус.

– Ольга, вы успешный специалист и владелица салона в Праге на Виноградах. Какие качества нужны, что преуспеть в вашей профессии?

– Упорный труд, вера в себя и огромное желание развиваться. Люди, добившиеся успеха, руководствуются двумя сильными эмоциями одновременно: любовью к работе и любовью к людям. Работа для меня — это творчество, я всегда стараюсь расположить к себе клиента, чтобы у нас был контакт и рос уровень доверия, тогда он обязательно вернется. Я уделяю профессии большое количество не только рабочего времени, но и личного, потому что перманентный макияж — это не просто «отработал – ушел», об этом думаешь постоянно, ищешь способы улучшить навыки. Я убеждена, что в перманентном макияже важно идти в ногу со временем, регулярно повышать квалификацию и посещать профессиональные мероприятия. Могу с гордостью могу сказать, что мой опыт, умение легко и эффективно доносить информацию уже привели меня к преподаванию.

– Значит, вы проводите курсы?

– Да, я каждый месяц провожу интенсивный базовый курс по перманентному макияжу. После его окончания выдается диплом, аккредитованный Министерством образования Чешской Республики. Я с радостью делюсь знаниями, которые сама получила за годы практики и повышения квалификации. Приходите, учитесь! Следите за новостями здесь

–​ Мы сегодня говорили только о перманентном макияже, но, насколько я знаю, ваш салон предлагает и другие услуги?

– Да, у нас очень широкий спектр услуг: LPG, фотоомоложение, классическая косметология, включая чистки лица и большой выбор химических пилингов, лазерная эпиляция, продажа косметики — весь список доступных процедур перечислен на нашем сайте