Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.95
USD
24.67
RUB
0.33
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
04d 12 °C
Прямой эфир: что будет с бизнесом в Чехии после снятия карантина

Прямой эфир: что будет с бизнесом в Чехии после снятия карантина

Info Portal 334 0
Для наших читателей мы провели в Instagram прямой эфир с руководителем Школы бизнеса в Праге, лектором, кандидатом экономических наук Марианной Лузановой. Мы поговорили про кризис в Чехии: о том, что произойдет с бизнесом, какие его области станут развиваться после снятия карантина, ждать ли чистку на рынке и почему упала крона.
Прямой эфир: что будет с бизнесом в Чехии после снятия карантина

Марианна Лузанова — кандидат экономических наук, аудитор, владелец консалтинговой компании в Чехии. В 2016 году открыла школу бизнеса в Праге The Business School by UniMFA. Проводит консультации по личным и корпоративным финансам, инвестированию, финансовому аудиту и лицензированию промышленных и финансовых компаний.

 

 

Следите за нашим Instagram-аккаунтом @420oncz, мы готовим новые прямые эфиры. Пишите в комментариях, о чем бы вам было интересно узнать.

Рассказать всем:
Темы
бизнес коронавирус индивидуальный предприниматель
Читайте
по теме 
Ресторанный бизнес в кризис: как наладить доставку еды на дом, привлечь и удержать клиентов
01.04.2020 14:45 Бизнес
Ресторанный бизнес в кризис: как наладить доставку еды на дом, привлечь и удержать клиентов
1391 0
Группа Generali приобрела торговый центр Kotva у PSN
01.04.2020 12:16 Экономика
Группа Generali приобрела торговый центр Kotva у PSN
2551 0
Пострадавшие от пандемии индивидуальные предприниматели получат по 25 тысяч крон
31.03.2020 18:53 Экономика
Пострадавшие от пандемии индивидуальные предприниматели получат по 25 тысяч крон
5038 0
Чешский миллиардер, заразившийся коронавирусом, призвал не поддаваться панике
31.03.2020 17:55 Общество
Чешский миллиардер, заразившийся коронавирусом, призвал не поддаваться панике
6869 0
Последние новости:
15
апреля
Началась реконструкция Вацлавской площади: официальная церемония не понравилась полиции
15.04.2020 13:24 Экономика
Началась реконструкция Вацлавской площади: официальная церемония не понравилась полиции
192 0
Сады Врхлицкого в Праге ждет реконструкция
15.04.2020 11:35 Общество
Сады Врхлицкого в Праге ждет реконструкция
278 0
Правительство представило график открытия школ
15.04.2020 10:07 Общество
Правительство представило график открытия школ
1558 0
14
апреля
Авторынки, салоны красоты, рестораны и магазины будут открывать поэтапно
14.04.2020 18:16 Экономика
Авторынки, салоны красоты, рестораны и магазины будут открывать поэтапно
6209 0
Фермерские рынки в Чехии откроются 20 апреля
14.04.2020 18:00 Экономика
Фермерские рынки в Чехии откроются 20 апреля
2194 0
В Пасхальный понедельник число нарушений режима карантина уменьшилось
14.04.2020 14:26 Общество
В Пасхальный понедельник число нарушений режима карантина уменьшилось
1309 0
Инфляция в Чехии замедлилась: бензин подешевел, продукты подорожали
14.04.2020 11:28 Экономика
Инфляция в Чехии замедлилась: бензин подешевел, продукты подорожали
4485 0
Глава кризисного штаба считает возможным открыть школы в сентябре
14.04.2020 10:03 Общество
Глава кризисного штаба считает возможным открыть школы в сентябре
2451 0
11
апреля
Министр здравоохранения Чехии: маски можно будет снять уже в июне
11.04.2020 11:02 Общество
Министр здравоохранения Чехии: маски можно будет снять уже в июне
15783 0
10
апреля
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за демонтажа памятника Коневу
10.04.2020 11:32 Политика
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за демонтажа памятника Коневу
3208 2


Мобильная версия