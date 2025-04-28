В течение десяти лет каждая десятая квартира станет муниципальной, планирует Кулханек

Муниципальный фонд — в рост



Сегодня муниципалитетам принадлежит лишь 3,5% квартир. По словам министра, цель в 10% — задача как минимум на десять лет. Для сравнения: до приватизации доля муниципальных квартир составляла около 35%, а государственных — 40%.





Первые проекты начнут реализовывать уже этой весной, а заселиться в новые квартиры чехи смогут в следующем году. Программа финансируется за счет субсидий, льготных кредитов и инвестиций от Государственного фонда содействия инвестициям. Интерес со стороны муниципалитетов и частных инвесторов оказался рекордным — поступило около 150 заявок на сумму 8 миллиардов крон, что в 40 раз больше, чем при аналогичной инициативе предыдущего правительства.





Ставка на системный подход

Жилищный вопрос в Чехии долгие годы оставался нерешенным на государственном уровне, за что страну неоднократно критиковали европейские институты. Принятый недавно Закон о поддержке жилищного строительства стал первым системным шагом за 20 лет. Документ предусматривает не только строительство и аренду муниципальных квартир, но и профилактические меры, консультации и поддержку для тех, кто рискует оказаться без жилья. Всего, по оценкам министра, таких людей в стране около миллиона.





Адресная помощь и социальный контроль

Муниципальное жилье будет распределяться с учетом потребностей регионов. Каждая заявка рассматривается отдельно, чтобы избежать концентрации социальной недвижимости в одном районе. Жильцы будут обязаны соблюдать правила проживания — в противном случае их смогут выселить. Для этого в Гражданский процессуальный кодекс введут упрощенный ордер на выселение, который сократит сроки освобождения квартиры нарушителями.





Что с Airbnb и краткосрочной арендой?

Отдельное внимание власти уделяют и краткосрочной аренде через онлайн-платформы. Изначально планировалось ограничить её в рамках нового закона, но эта мера, скорее всего, не будет включена. Вместо этого в Чехии внедрят систему регистрации туристических размещений eTurista, которая поможет контролировать объемы краткосрочной аренды и сократить долю «серого» рынка.





Европейская поддержка и дальнейшие планы

На программу до 2030 года выделено 12 миллиардов крон из европейских фондов. Кулханек подчеркивает: вопрос доступности жилья вышел за рамки политических споров и стал общенациональной задачей. Власти обещают адаптировать инструменты поддержки в зависимости от ситуации в разных регионах и потребностей людей.





Итог

За ближайшее десятилетие Чехия рассчитывает ежегодно вводить в систему 3 000 квартир — 2 000 от частных инвесторов и 1 000 от муниципалитетов. Цель — обеспечить доступным жильем до 160 000 человек, вывести из жилищного кризиса наиболее уязвимые группы и системно стабилизировать рынок недвижимости.