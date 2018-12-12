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Бесконтактная оплата в Чехии выходит на новый уровень

Бесконтактная оплата в Чехии выходит на новый уровень

Катерина Коваленко 2292 0
С 2019 года количество банков, использующих Google Pay и подобные сервисы, увеличится. Уже сегодня можно платить не только мобильным телефоном, но и спортивными часами.
Бесконтактная оплата в Чехии выходит на новый уровень

В начале 2017 года в Чехии появилась возможность использовать службу Google Pay. Банки MONETA, mBank, J&T Banka и КВ сразу же принялись за внедрение такого новшества, но, вопреки всем ожиданиям, остальные банки скептически отнеслись к данной возможности. Только в декабре 2018 интерес к приложению наконец-то начали проявлять и другие компании. Fio banka и Equa Bank обещают внедрить Google pay уже в начале 2019 года. Оба банка также готовятся к введению в использование приложения Apple pay, приход которого ожидается на чешский рынок примерно в то же время.

К сожалению, на сегодняшний день заплатить через Google Pay могут только владельцы карты Mastercard. Тем не менее, альтернативные способы оплаты товаров и служб неустанно развиваются и захватывают чешский рынок. Помимо возможности заплатить прикладыванием мобильного телефона (используя сервис Google или оригинальное приложение самого банка), в 2018 году некоторые банки в Чехии для этого приспособили и спортивные часы марок Garmin и Fitbit.

Несмотря на лихорадку в сфере финансовых технологий, нельзя ожидать огромной популярности Google Pay среди конкурентов. Многие банки предпочитают разрабатывать свои приложения, чтобы оградить клиентов от сбора маркетинговых данных компанией Google. Интересно то, что в случае с Apple у банков не будет выбора - компания запрещает использование NFC-чипов и, соответственно, отдельных приложений для оплаты. Тем не менее, как банки, так и стартапы в Чехии уже готовы начать работу над внедрением сервиса Apple pay.

Источник: http://www.czechcrunch.cz

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Темы
Чехия платёжные карты банки технологии инновации
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