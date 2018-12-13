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Крупнейший онлайн-супермаркет Праги будет бесплатно доставлять еду в офисы

Крупнейший онлайн-супермаркет Праги будет бесплатно доставлять еду в офисы

Катерина Коваленко 2437 0
Rohlik.cz запускает новый вид службы доставки в офисы: заказы будут привозить и помещать в специальные охлаждаемые боксы. Благодаря нововведению услуги онлайн магазина станут доступнее.
Крупнейший онлайн-супермаркет Праги будет бесплатно доставлять еду в офисы

Самый большой чешский онлайн-магазин продуктов Rohlik.cz внедряет новый способ доставки покупок. В некоторых больших офисах Праги и Брно появятся небольшие охлаждаемые боксы Rohlik Point. Данная служба предлагает бесплатную доставку небольшого заказа стоимостью от 300 крон прямо в бокс. Ранее минимальная сумма заказа была 500 крон, к тому же необходимо было оплатить доставку курьером. Теперь услуги онлайн-магазина станут доступнее.

«Новый способ доставки лучше всего подходит для небольших покупок. Покупателю не нужно будет заходить в магазин, выбирать продукты и стоять в очереди - он просто возьмет пакет из контейнера и поедет домой. Таким образом люди сэкономят как минимум полчаса каждый день», - говорит основатель компании Томаш Чупр.

Выдача продуктов планируется уже через два часа после заказа. Все инструкции, пин-код и прочие детали Rohlik.cz будет посылать клиентам в момент, когда пакет попадает в бокс.

«В этом же сообщении мы даем знать, в какой части бокса находится покупка, обозначенная именем данного клиента. Мы верим своим покупателям и не боимся, что они будут брать чужие заказы. В крайнем случае мы готовы полностью компенсировать убытки», - говорит Симона Била, проект менеджер Rohlik.cz.

Цель компании - расширить подобный тип доставки на уровень заказчиков вне бизнес-центров. Пока что подобные боксы стоят только в нескольких зданиях, но в следующем году их будет больше 100. Стоит заметить, что для Rohlik.cz. эта служба принесет практически нулевой доход. Несмотря на это, Томаш Чупр настроен на запуск проекта, который облегчит жизнь покупателям.

Источник: czechcrunch.cz

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Темы
Чехия инновации продукты доставка еды
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