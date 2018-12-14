Водитель в Праге сбил девушку и попытался скрыться

Девушка получила серьезные травмы головы и несколько переломов.

В ночь на пятницу водитель легкового автомобиля в Праге сбил 24-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Водитель скрылся с места ДТП и не попытался оказать пострадавшей первую помощь.

Авария произошла около полуночи на улице Коневовой в районе Жижков.

По словам пресс-секретаря полиции Яна Рыбанского, автомобиль виновника происшествия вскоре обнаружили на одной из соседних улиц. Полицейские задержали двух человек, которые в нем находились.

Девушка получила при аварии серьезные травмы головы и несколько переломов конечностей.

«Врачи скорой помощи использовали искусственную вентиляцию легких, чтобы восстановить пострадавшей дыхание, поставили капельницу и перевезли ее в больницу на Виноградах», – рассказала пресс-секретарь службы скорой помощи Яна Поштова.

Полиция занимается расследованием происшествия. Пока неизвестно, находился ли водитель под влиянием алкоголя и где точно произошла авария: на пешеходном переходе или нет.

Источник: Novinky.cz