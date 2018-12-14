Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
10d 5 °C
Водитель в Праге сбил девушку и попытался скрыться

Водитель в Праге сбил девушку и попытался скрыться

Влада Mаршева 3380 0
Девушка получила серьезные травмы головы и несколько переломов.
Водитель в Праге сбил девушку и попытался скрыться

В ночь на пятницу водитель легкового автомобиля в Праге сбил 24-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Водитель скрылся с места ДТП и не попытался оказать пострадавшей первую помощь.

Авария произошла около полуночи на улице Коневовой в районе Жижков.

По словам пресс-секретаря полиции Яна Рыбанского, автомобиль виновника происшествия вскоре обнаружили на одной из соседних улиц. Полицейские задержали двух человек, которые в нем находились.

Девушка получила при аварии серьезные травмы головы и несколько переломов конечностей.

«Врачи скорой помощи использовали искусственную вентиляцию легких, чтобы восстановить пострадавшей дыхание, поставили капельницу и перевезли ее в больницу на Виноградах», – рассказала пресс-секретарь службы скорой помощи Яна Поштова.

Полиция занимается расследованием происшествия. Пока неизвестно, находился ли водитель под влиянием алкоголя и где точно произошла авария: на пешеходном переходе или нет.

Источник: Novinky.cz

 

 
Рассказать всем:
Темы
полиция дтп Чехия
Читайте
по теме 
Полиция закрыла подпольный публичный дом в Праге
19.12.2018 14:08 Общество
Полиция закрыла подпольный публичный дом в Праге
3207 0
Внимание: В Праге повысилась активность воров-карманников
18.12.2018 19:28 Общество
Внимание: В Праге повысилась активность воров-карманников
2451 0
В Праге скончалась хозяйка сбежавшей змеи
05.12.2018 17:22 Общество
В Праге скончалась хозяйка сбежавшей змеи
2689 0
Врачи назвали возможную причину массового заражения крови в чешской больнице
05.12.2018 15:35 Общество
Врачи назвали возможную причину массового заражения крови в чешской больнице
3396 0
Последние новости:
07
января
Прогноз цен на коммунальные услуги в Чехии – 2019
07.01.2019 16:25 Экономика
Прогноз цен на коммунальные услуги в Чехии – 2019
591 0
После утечки ядовитого газа на пражском Выставиште в больнице оказалось 11 человек
07.01.2019 10:53 Общество
После утечки ядовитого газа на пражском Выставиште в больнице оказалось 11 человек
621 0
06
января
На восток Чехии наступают морозы
06.01.2019 16:32 Общество
На восток Чехии наступают морозы
1455 0
Спасатели в Крконоше просят не ходить на вершины
06.01.2019 13:30 Общество
Спасатели в Крконоше просят не ходить на вершины
621 0
04
января
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
04.01.2019 11:35 Спорт
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
537 0
03
января
На чем заработать в новом году?
03.01.2019 10:55 Экономика
На чем заработать в новом году?
2058 0
В выходные в Чехии пройдет подсчет птиц
03.01.2019 10:34 Общество
В выходные в Чехии пройдет подсчет птиц
858 0
02
января
Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки
02.01.2019 15:31 Общество
Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки
1611 0
Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей
02.01.2019 11:32 Общество
Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей
2955 0
01
января
Пражский новогодний фейерверк напомнил о 30 годах свободы
01.01.2019 20:13 Общество
Пражский новогодний фейерверк напомнил о 30 годах свободы
1927 0


Мобильная версия