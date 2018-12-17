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В пражском аэропорту искали бомбу в самолете

В пражском аэропорту искали бомбу в самолете

Катерина Коваленко 1979 0
Стюардесса обнаружила в туалете самолета изображение бомбы, и пилоты посчитали необходимым провести полную проверку судна.
В пражском аэропорту искали бомбу в самолете

Самолет на рейсе МанчестерПрага приземлился около 18:30. Главный пилот сразу после посадки вызвал полицию для полного осмотра самолета. По словам полиции, стюардесса нашла изображение бомбы в уборной и сообщила об этом остальным членам экипажа. Решив, что это может быть угрозой теракта, командир самолета незамедлительно обратился к правоохранительным органам за помощью.

Всего в самолете было 183 человека, включая персонал. Всех их допросили и обыскали. К счастью, на борту не было найдено никакой взрывчатки, и пассажирам довольно быстро разрешили покинуть судно.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
аэропорт Прага бомба самолёт Чехия
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