В пражском аэропорту искали бомбу в самолете

Стюардесса обнаружила в туалете самолета изображение бомбы, и пилоты посчитали необходимым провести полную проверку судна.

Самолет на рейсе Манчестер–Прага приземлился около 18:30. Главный пилот сразу после посадки вызвал полицию для полного осмотра самолета. По словам полиции, стюардесса нашла изображение бомбы в уборной и сообщила об этом остальным членам экипажа. Решив, что это может быть угрозой теракта, командир самолета незамедлительно обратился к правоохранительным органам за помощью.



Всего в самолете было 183 человека, включая персонал. Всех их допросили и обыскали. К счастью, на борту не было найдено никакой взрывчатки, и пассажирам довольно быстро разрешили покинуть судно.

Источник: ceskenoviny.cz