Чеха обвиняют в террористическом акте на железной дороге

Городская прокуратура обвиняет в угрозе террористического акта и теракте человека, который, по мнению криминологов, специально опрокинул два дерева на железнодорожные пути. Мужчине грозит от 5 до 15 лет тюрьмы.

Обвинения связаны как с "размещением" деревьев на железной дороге в районе Млада Болеслава, так и с распространением угрожающих листовок, в которых преступник представлялся как "джихадист" и планировал нападения на граждан Чехии. Если вина обвиняемого будет доказана, то ему грозит тюремное заключение сроком от 5 до 15 лет. Дело будет рассмотрено Среднечешским краевым судом.

Деревья, расположенные на железной дороге, поспособствовали столкновению поездов с препятствиями на их пути в июне и июле прошлого года. Первая авария произошла между Млада-Болеславом и Баков-над-Йизероу, вторая - между станциями Бездез и Бела-под-Бездезем. Проишествия обошлись без пострадавших.

Преследовать предполагаемого преступника начали в феврале текущего года, с того времени он находится под стражей. Обвиняемый является коренным гражданином Чехии. Согласно действующему заявлению прокуратуры, преступник в данное время также содержится под стражей. Ранее Lidovky.cz писали о том, что обвиняемому 70 лет.

Источник: ceskenoviny.cz