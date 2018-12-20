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В Чехии будут штрафовать врачей за нетрадиционную медицину без лицензии

В Чехии будут штрафовать врачей за нетрадиционную медицину без лицензии

Катерина Коваленко 1155 0
Чтобы лечить пациентов альтернативными методами, практикам нетрадиционной медицины придется получить лицензию от Министерства здравоохранения Чехии. За нелегальное лечение врачам будут грозить крупные штрафы.
В Чехии будут штрафовать врачей за нетрадиционную медицину без лицензии

После скандального документального фильма о Центре альтернативной медицины Актип, снятого Чешским телевидением (ČT), Министерство здравоохранения решило принять меры по регулированию нетрадиционной медицины в стране. До сих пор в Чехии не существовало единого органа, который контролировал бы таких специалистов.

По словам представителей министерства, в Чехии сотни целителей, о которых нет никакой конкретной достоверной информации ни у государства, ни у самих клиентов. Однако альтернативная медицина представляет неотъемлемую часть сферы здравоохранения. Именно поэтому даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует всем странам максимально интегрировать нетрадиционную медицину в свои здравоохранительные системы с условием, что государство сможет обеспечить безопасность и легальность таких методов лечения. Это, например, гомеопатия, традиционные китайская и индийская медицины, биотроника, психотроника, фитотерапия и прочие.

Согласно новому закону, каждый врач должен будет информировать клиента о своих методах, цене и возможных последствиях. Также необходимо будет вести документацию о каждом клиенте. Это будут не только подписанные клиентом соглашения о предоставлении услуг, но и полная история болезней. Более того, с момента принятия закона врач будет полностью ответственным за возможный ущерб, причиненный во время лечения.

 
Источник:ceskenoviny.cz
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Темы
Чехия Медицина и фармацевтика Министерство здравоохранения здоровье
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