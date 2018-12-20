В Чехии будут штрафовать врачей за нетрадиционную медицину без лицензии

Чтобы лечить пациентов альтернативными методами, практикам нетрадиционной медицины придется получить лицензию от Министерства здравоохранения Чехии. За нелегальное лечение врачам будут грозить крупные штрафы.

После скандального документального фильма о Центре альтернативной медицины Актип, снятого Чешским телевидением (ČT), Министерство здравоохранения решило принять меры по регулированию нетрадиционной медицины в стране. До сих пор в Чехии не существовало единого органа, который контролировал бы таких специалистов.

По словам представителей министерства, в Чехии сотни целителей, о которых нет никакой конкретной достоверной информации ни у государства, ни у самих клиентов. Однако альтернативная медицина представляет неотъемлемую часть сферы здравоохранения. Именно поэтому даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует всем странам максимально интегрировать нетрадиционную медицину в свои здравоохранительные системы с условием, что государство сможет обеспечить безопасность и легальность таких методов лечения. Это, например, гомеопатия, традиционные китайская и индийская медицины, биотроника, психотроника, фитотерапия и прочие.

Согласно новому закону, каждый врач должен будет информировать клиента о своих методах, цене и возможных последствиях. Также необходимо будет вести документацию о каждом клиенте. Это будут не только подписанные клиентом соглашения о предоставлении услуг, но и полная история болезней. Более того, с момента принятия закона врач будет полностью ответственным за возможный ущерб, причиненный во время лечения.