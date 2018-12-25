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В Чехии на Рождество было ликвидировано 44 пожара

В Чехии на Рождество было ликвидировано 44 пожара

Катерина Коваленко 1351 0
Пожаров было на 16 меньше, чем в прошлом году. Тем не менее без жертв не обошлось.
В Чехии на Рождество было ликвидировано 44 пожара

Традиционно на Рождество количество пожаров на территории Чехии возрастает по сравнению с остальными временами года. В этот раз пожарными было ликвидировано 44 возгорания. 17 людей получили ранения разной степени, одна женщина погибла.

В нынешнем году больше всего пострадали от пожаров в рождественскую ночь Пльзенский и Устецкий края. В Праге общий ущерб составил около 600 тысяч крон.

Кроме как на пожары, вызванные возгоранием новогодних елок или бенгальских огней, сотрудники пожарной службы выезжали на 40 дорожно-транспортных происшествий.

 
Источник: ceskatelevize.cz
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Темы
Рождество пожар пожарники
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