На Рождество в Чехии было 136 пожаров, на 29 меньше чем в прошлом году

На уменьшение количества пожаров повлияла дождливая погода, следует из отчетов противопожарной службы.

Николь Заоралова, пресс-секретарь противопожарной службы: «В праздничные дни чаще всего горят мусорные баки, мусорные контейнеры или декоративные елки».



В канун Рождества, 24 декабря, на пражских Виноградах на улице Люксембургска в результате пожара скончалась женщина, двое мужчин и маленький ребенок получили тяжелые телесные повреждения. Причиной пожара, вероятнее всего, стал бенгальский огонь. Ущерб составил порядка 400 тысяч крон. Днем позже на улице Припоточни в пражских Вршовицах сгорел чердак в жилом доме, ущерб оценивается примерно в миллион крон.



Миллионный ущерб также принесло возгорание семейного дома в деревне Мили на Раковницку. По словам его владельца, несчастный случай произошел по вине кошки, которая стащила со стола салфетку с горевшей свечкой, из-за чего впоследствии загорелась занавеска. Официально причина все еще расследуется. К счастью, среди пострадавших только один человек, который отделался легкими травмами. Также во вторник произошел еще один пожар с серьезным ущербом – 1,5 миллиона крон: технический сбой вызвал пожар трансформатора в Отроковицах в Злине.



В среду в Брно на улице Рузвельтова горело общежитие. Трем женщинам потребовалась помощь спасателей. Городские власти предоставили пострадавшим альтернативное жилье.



Всего в Рождество было зафиксировано 732 выездов пожарных, в прошлом году – 678. Большинство причин пожаров связано с техникой – 413 случаев, что почти на сотню больше, чем годом ранее.

Источник: zpravy.idnes.cz