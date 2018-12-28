Во время рождественских праздников в Чехии в ДТП погибло минимум 12 человек

В дорожно-транспортных происшествиях в рождественские праздники погибло как минимум 12 человек, еще около 20 получили серьезные травмы. Конец года – весьма рискованное время, в прошлом году в период с 24 по 26 декабря было зафиксировано пять смертельных исходов.

22 декабря в результате ДТП погибло два человека, 23 декабря – рекордные пять, прямо в канун Рождества, 24 декабря, – один, 25 декабря – трое, 26 декабря – еще один.



Как сообщают в Центре транспортных исследований, с 2009 по 2017 год в рождественские и новогодние праздники погибло в общей сложности 44 человека, пять из которых – в прошлом году. По данным статистики, большинство аварий и летальных исходов случается в канун Нового года – 31 декабря, как и 26 декабря. Эти два дня считаются наиболее травмоопасными из всех праздников.

Источник: ceskenoviny.cz