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Во время рождественских праздников в Чехии в ДТП погибло минимум 12 человек

Во время рождественских праздников в Чехии в ДТП погибло минимум 12 человек

Maria Rogatneva 1219 0
В дорожно-транспортных происшествиях в рождественские праздники погибло как минимум 12 человек, еще около 20 получили серьезные травмы. Конец года – весьма рискованное время, в прошлом году в период с 24 по 26 декабря было зафиксировано пять смертельных исходов.
Во время рождественских праздников в Чехии в ДТП погибло минимум 12 человек

22 декабря в результате ДТП погибло два человека, 23 декабря – рекордные пять, прямо в канун Рождества, 24 декабря, – один, 25 декабря – трое, 26 декабря – еще один.


Как сообщают в Центре транспортных исследований, с 2009 по 2017 год в рождественские и новогодние праздники погибло в общей сложности 44 человека, пять из которых – в прошлом году. По данным статистики, большинство аварий и летальных исходов случается в канун Нового года – 31 декабря, как и 26 декабря. Эти два дня считаются наиболее травмоопасными из всех праздников.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
авария Рождество Чехия
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