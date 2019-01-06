На восток Чехии наступают морозы

Ночью в понедельник на восток Чехии придут сильные морозы, температура воздуха может понизиться до минус 13 градусов, предупреждает Чешский метеорологический институт (ČHMÚ). Ожидаются морозы в части Моравско-Силезского и Злинского краев.



Предупреждение действует с полуночи до 09:00 утра понедельника для районов Fridek-Mistek, Karviná, Nový Jičín и Vsetín. "В ночь на понедельник, 7 января, ночные температуры в Моравии и Силезии составят от минус 4 до минус 8 градусов Цельсия, на востоке при небольшой облачности – местами от минус 9 до минус 13 градусов", – объявили специалисты ČHMÚ.

По словам метеорологов, это грозит охлаждением и замерзанием незащищенных частей тела. Поэтому нельзя забывать о теплой одежде.

Уже в субботу ČHMÚ предупредил о снижении температуры в ночное время в воскресенье и об опасности обледенения практически во всех краях республики.

Источник aktualne.cz​