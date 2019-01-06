Спасатели в Крконоше просят не ходить на вершины

Туристов предупреждают об опасности горных походов из-за сильного ветра, снегопада и тумана.

Погодная ситуация в горах Крконоше с 3 января относится к третьей степени лавинной опасности по пятибалльной международной шкале. Этот тип характеризуется как значительная лавинная опасность.



"Как только ветер дует, снег поднимается, в результате уменьшается видимость. Конечно, есть туман. Причина, по которой мы не рекомендуем походы на вершины, заключается в том, что по прогнозам ветер будет постоянно усиливаться", – сказал глава горной службы Крконоше Павел Йирса.

Например, на вершине горы Лучни Боуда в субботу утром были туман, температура минус 3 градуса по Цельсию и около метра снега. На хребтах скорость ветра превышает 80 километров в час. Из-за сильного ветра в субботу утром ни одна из двух секций канатной дороги из Пец под Снежкой на Снежку не работала. Верхний участок с Розовой горы на Снежку не будет функционировать даже в воскресенье.

На крконошских хребтах лежит около метра снега, за последние 24 часа прибавилось 15 сантиметров. Всего за прошедшие дни снежный покров вырос больше чем на полметра.

"Снег упал на ледяную корку и под воздействием сильных порывов северо-западного ветра переместился на подветренные склоны. Здесь могут быть лавины", – предупредили на сайте горной службы.

Источник aktualne.cz