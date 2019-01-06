Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04n 3 °C
Спасатели в Крконоше просят не ходить на вершины

Спасатели в Крконоше просят не ходить на вершины

Info Portal 543 0
Туристов предупреждают об опасности горных походов из-за сильного ветра, снегопада и тумана.
Спасатели в Крконоше просят не ходить на вершины

Погодная ситуация в горах Крконоше с 3 января относится к третьей степени лавинной опасности по пятибалльной международной шкале. Этот тип характеризуется как значительная лавинная опасность.

"Как только ветер дует, снег поднимается, в результате уменьшается видимость. Конечно, есть туман. Причина, по которой мы не рекомендуем походы на вершины, заключается в том, что по прогнозам ветер будет постоянно усиливаться", – сказал глава горной службы Крконоше Павел Йирса.

Например, на вершине горы Лучни Боуда в субботу утром были туман, температура минус 3 градуса по Цельсию и около метра снега. На хребтах скорость ветра превышает 80 километров в час. Из-за сильного ветра в субботу утром ни одна из двух секций канатной дороги из Пец под Снежкой на Снежку не работала. Верхний участок с Розовой горы на Снежку не будет функционировать даже в воскресенье.

На крконошских хребтах лежит около метра снега, за последние 24 часа прибавилось 15 сантиметров. Всего за прошедшие дни снежный покров вырос больше чем на полметра.

"Снег упал на ледяную корку и под воздействием сильных порывов северо-западного ветра переместился на подветренные склоны. Здесь могут быть лавины", – предупредили на сайте горной службы.

 

Источник aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
горы погода
Читайте
по теме 
В Чехии открыли горнолыжный сезон
19.11.2018 11:11 Общество
В Чехии открыли горнолыжный сезон
2381 0
В Чехии выпал первый снег
24.09.2018 12:21 Общество
В Чехии выпал первый снег
3832 0
В Чехии возникнет огромный горнолыжный комплекс
16.09.2018 17:24 Спорт
В Чехии возникнет огромный горнолыжный комплекс
4342 0
В заповеднике Чешский рай вандал испортил скалы рисунками граффити
30.08.2018 11:53 Общество
В заповеднике Чешский рай вандал испортил скалы рисунками граффити
2010 1
Последние новости:
07
января
Прогноз цен в 2019 году на коммунальные услуги в Чехии
07.01.2019 16:25 Экономика
Прогноз цен в 2019 году на коммунальные услуги в Чехии
155 0
После утечки ядовитого газа на пражском Выставиште в больнице оказалось 11 человек
07.01.2019 10:53 Общество
После утечки ядовитого газа на пражском Выставиште в больнице оказалось 11 человек
389 0
06
января
На восток Чехии наступают морозы
06.01.2019 16:32 Общество
На восток Чехии наступают морозы
1285 0
04
января
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
04.01.2019 11:35 Спорт
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
522 0
03
января
На чем заработать в новом году?
03.01.2019 10:55 Экономика
На чем заработать в новом году?
1995 0
В выходные в Чехии пройдет подсчет птиц
03.01.2019 10:34 Общество
В выходные в Чехии пройдет подсчет птиц
843 0
02
января
Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки
02.01.2019 15:31 Общество
Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки
1572 0
Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей
02.01.2019 11:32 Общество
Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей
2896 0
01
января
Пражский новогодний фейерверк напомнил о 30 годах свободы
01.01.2019 20:13 Общество
Пражский новогодний фейерверк напомнил о 30 годах свободы
1911 0
31
декабря
Какая погода будет в новогоднюю ночь и в начале 2019 года в Чехии
31.12.2018 11:56 Общество
Какая погода будет в новогоднюю ночь и в начале 2019 года в Чехии
1213 0


Мобильная версия