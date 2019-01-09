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Чехи стали лучше воспринимать отношения с Россией и Украиной

Чехи стали лучше воспринимать отношения с Россией и Украиной

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Центр изучения общественного мнения CVVM выяснил, как жители Чехии воспринимают отношения своей страны с другими государствами.
Чехи стали лучше воспринимать отношения с Россией и Украиной

 

Традиционно наиболее позитивно чехи оценивают отношения со Словакией: 95% – со знаком «плюс» и только 3% – «минус» (итого +92). В первую пятерку входят также Польша (+86), Венгрия (+84), Австрия (+83) и Германия (+72).

Поправили свои позиции в рейтинге Украина и Россия: 62/23% (+39) и 58/33% (+25) соответственно. По сравнению с январем 2015 года показатели этих двух стран существенно улучшились: 49/35% (+14) и 41/50% (-9).

Как отмечается в релизе CVVM, у большинства стран, включенных в опрос, положительные оценки превалируют над отрицательными. Исключение составляют Саудовская Аравия 28/38% (-10), Сирия 25/48% (-23) и Иран 22/47% (-25).

Подобные опросы организуются CVVM с 2000 года. В нынешнем, проведенном 1-13 декабря  2018 года, приняли участие 1 078 респондентов старше 15 лет.

Подробно – здесь.
 

Источник:  CVVM

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Опрос общественного мнения Чехия иностранцы
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