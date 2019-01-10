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Чешские кенгуру перебрались в Калужскую область

Чешские кенгуру перебрались в Калужскую область

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Снят карантин с трех кенгуру, ввезенных в Россию из Чехии.
Чешские кенгуру перебрались в Калужскую область

 

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Калужской области, животные были приобретены еще в декабре парком птиц «Воробьи», расположенным в Жуковском районе. Помимо кенгуру парк закупил в Чехии более ста птиц. Среди них масковый неразлучник, кубинский тиарис, несколько видов голубей, попугаев, амадин и фазанов. С них карантин тоже снят.

Парк птиц «Воробьи», расположенный на берегу реки Истьи, был открыт для посетителей в июне 2005 года, но свою коллекцию москвичи Александр и Татьяна Белявский стали собирать еще 30 лет назад. Начало ей положили попугаи. Когда коллекция разрослась, ее перевели сначала в Подмосковье, а затем в Калужскую область. Сейчас в парке живут несколько тысяч птиц и редких животных со всего мира. Это не только место для развлечений и семейного отдыха, но и образовательная и исследовательская база.

Источник: Kaluga24.tv

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Темы
зоопарк Чехия Россия
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