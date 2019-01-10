54-летняя женщина-водитель умерла в пробке на автобане в Германии

Драматическая ситуация сложилась в ночь на четверг на немецкой автомагистрали A8, где из-за гололеда и снегопада оказались заблокированы сотни грузовиков и легковых автомобилей.

Женщину без признаков жизни обнаружили работники Немецкого Красного Креста, которые раздают горячий чай и одеяла во время заторов на автобанах. Они сразу же начали реанимацию, но все их попытки потерпели неудачу, пишет интернет-портал еженедельника Focus. Вызванный врач констатировал смерть. Полиция отказалась сообщать какие-либо подробности, заявив только, что «вмешательство извне исключено».

Транспортные проблемы сохраняются в Германии и в четверг. Ряд участков на шоссе A8, A9, A93, A72 или A20 закрыты из-за интенсивного снегопада и аварий, информирует Focus. В четверг утром полиция саксонского Хемница зарегистрировала сотню ДТП с более чем 20 ранеными. Аналогичная ситуация наблюдается в Баварии, где в четверг утром произошло больше ста аварий.

Сотни грузовиков и легковых автомобилей застряли на автомагистрали A8. Транспорт полностью остановился между Ульмом и Неллингеном на участке длиной 35 километров.

Настоящий коллапс зафиксирован на автомагистрали A9, соединяющей Берлин с Мюнхеном. В среду вечером около 50 грузовиков попали в снежную ловушку у развязки Хермсдорфер/Креуз. Водителям пришлось провести ночь в кабинах.

Снег вызвал хаос и на железнодорожных дорогах Германии. Компания Deutsche Bahn предупредила пассажиров о задержках и отмене поездов. Касается это прежде всего дороги к Линдау на берегу Боденского озера и пригородной линии между Мюнхеном и Тутцингом, где движение полностью стоит.