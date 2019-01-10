Настоящая зима наступит в Чехии в феврале–марте

Пока же выходные ожидается умеренное потепление, благодаря которому снег в низинах растает.

Если утренние температуры в четверг и пятницу должны упасть до -5 °C и сопровождаться снегопадом, то уже в уикенд придет легкое потепление под влиянием северо-западного ветра.

В горных районах в настоящее время лежит местами несколько десятков сантиметров снега. В Брдах (около 800 метров над уровнем моря) покров достигает 10 сантиметров. А вот на равнины и в низины, по словам метеоролога Питера Дворжака, зима со снегом по-прежнему не приходит.

Согласно новым прогнозам, настоящая зима в Чехии еще впереди. Она должна настать в феврале и марте, которые в этом году окажутся холоднее обычного.

Источник: seznamzpravy.cz