В Словакии поезд столкнулся с грузовиком из Чехии

Пострадали минимум семь человек.

Фото: Фейсбук полиции Словакии

Пассажирский поезд и грузовик столкнулись в четверг вечером в районе города Чадца на северо-западе Словакии, ранены шесть пассажиров поезда и водитель грузовика, сообщила журналистам представитель управления пожарной охраны Cловацкой Республики Катарина Крижанова.

"Столкновение поезда и грузовика из Чехии произошло на железнодорожном переезде с сигнализацией. Вагоны поезда после столкновения сошли с рельсов и упали набок. По предварительным данным, ранения различной тяжести получили шесть из 70 пассажиров поезда и водитель грузовика, но эти цифры могут возрасти после более детального осмотра, который сейчас проводят медики. Кроме них, на месте происшествия работают пожарные и полиция", – сказала Крижанова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.



Движение поездов и автомашин в районе аварии временно прекращено.

Источник: РИА Новости