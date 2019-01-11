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В Словакии поезд столкнулся с грузовиком из Чехии

В Словакии поезд столкнулся с грузовиком из Чехии

Илья Кириллов 42 0
Пострадали минимум семь человек.
Фото: Фейсбук полиции Словакии
В Словакии поезд столкнулся с грузовиком из Чехии

Пассажирский поезд и грузовик столкнулись в четверг вечером в районе города Чадца на северо-западе Словакии, ранены шесть пассажиров поезда и водитель грузовика, сообщила журналистам представитель управления пожарной охраны Cловацкой Республики Катарина Крижанова.

"Столкновение поезда и грузовика из Чехии произошло на железнодорожном переезде с сигнализацией. Вагоны поезда после столкновения сошли с рельсов и упали набок. По предварительным данным, ранения различной тяжести получили шесть из 70 пассажиров поезда и водитель грузовика, но эти цифры могут возрасти после более детального осмотра, который сейчас проводят медики. Кроме них, на месте происшествия работают пожарные и полиция", – сказала Крижанова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.

Движение поездов и автомашин в районе аварии временно прекращено.

Источник: РИА Новости

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Темы
авария катастрофы Словакия
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