Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04n 3 °C
Под лавиной на юге Австрии погиб молодой чех

Под лавиной на юге Австрии погиб молодой чех

Info Portal 1 0
На горнолыжном курорте Анкогель в Австрии погиб 24-летний чешский лыжник. Он был на горе со своим отцом, которому удалость избежать лавины и вызвать подмогу.
Под лавиной на юге Австрии погиб молодой чех

Лавина оттащила молодого человека на 100 метров и завалила. Когда спасатели его откопали, они попытались его реанимировать, однако все усилия были напрасными, пишет сервер heute.at.

Пока неясно, что вызвало лавину. "Они поднялись по лесной дороге от автостоянки и держались на расстоянии около десяти метров друг от друга. У них были лавинные зонды", – сказал спикер полиции Марио Немец.

По данным австрийских правоохранительных органов, погибший работал на курорте инструктором по лыжам, а его отец был там в отпуске.

В Австрии в эти дни зафиксирован один из самых высоких уровней лавинной опасности. Наиболее сложная ситуация наблюдается в районе Зальцбурга, в некоторых частях федеральных земель Форарльберг, Верхняя Австрия, Штирия и Тироль. «Нахождение за пределами оборудованных склонов весьма опасно», – заявила тирольская лавинная служба.

В среду метеорологи прогнозируют в Австрии потепление. Они предупреждают, что снег будет тяжелеть и это может привести к новым лавинам, а также к падению перегруженных ветвей и целых деревьев.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
горы Австрия погода
Читайте
по теме 
Спасатели в Крконоше просят не ходить на вершины
06.01.2019 13:30 Общество
Спасатели в Крконоше просят не ходить на вершины
1005 0
В Чехии открыли горнолыжный сезон
19.11.2018 11:11 Общество
В Чехии открыли горнолыжный сезон
2449 0
В Чехии выпал первый снег
24.09.2018 12:21 Общество
В Чехии выпал первый снег
3894 0
В Чехии возникнет огромный горнолыжный комплекс
16.09.2018 17:24 Спорт
В Чехии возникнет огромный горнолыжный комплекс
4476 0
Последние новости:
15
января
В России предлагают ввести налог на выезд за рубеж
15.01.2019 19:50 Экономика
В России предлагают ввести налог на выезд за рубеж
1 0
Прага хочет избавиться от палаток на Голешовицком рынке
15.01.2019 16:22 Общество
Прага хочет избавиться от палаток на Голешовицком рынке
61 0
Петр Чех объявил о завершении карьеры футболиста по окончании сезона
15.01.2019 15:30 Спорт
Петр Чех объявил о завершении карьеры футболиста по окончании сезона
46 0
Состояние заявления на ВНЖ, ДВЖ и ПМЖ можно теперь проверить в два клика
15.01.2019 14:55 Общество
Состояние заявления на ВНЖ, ДВЖ и ПМЖ можно теперь проверить в два клика
380 0
Замки в Южной Чехии открыты и зимой
15.01.2019 13:10 Культура
Замки в Южной Чехии открыты и зимой
116 0
Tesla открыла отделение в Чехии
15.01.2019 11:21 Экономика
Tesla открыла отделение в Чехии
265 0
Немецких пенсионеров в Чехии стало на 5% больше
15.01.2019 10:01 Общество
Немецких пенсионеров в Чехии стало на 5% больше
250 0
Из-за забастовки в Германии отменены авиарейсы, в том числе в Чехию
15.01.2019 08:43 Экономика
Из-за забастовки в Германии отменены авиарейсы, в том числе в Чехию
276 0
Минобразования изменит подход к изучению новейшей истории в чешских школах
15.01.2019 08:02 Общество
Минобразования изменит подход к изучению новейшей истории в чешских школах
220 0
14
января
Чешский сноубордист вызвал лавину в Австрии
14.01.2019 22:40 Общество
Чешский сноубордист вызвал лавину в Австрии
547 0


Мобильная версия