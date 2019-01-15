Под лавиной на юге Австрии погиб молодой чех

На горнолыжном курорте Анкогель в Австрии погиб 24-летний чешский лыжник. Он был на горе со своим отцом, которому удалость избежать лавины и вызвать подмогу.

Лавина оттащила молодого человека на 100 метров и завалила. Когда спасатели его откопали, они попытались его реанимировать, однако все усилия были напрасными, пишет сервер heute.at.

Пока неясно, что вызвало лавину. "Они поднялись по лесной дороге от автостоянки и держались на расстоянии около десяти метров друг от друга. У них были лавинные зонды", – сказал спикер полиции Марио Немец.

По данным австрийских правоохранительных органов, погибший работал на курорте инструктором по лыжам, а его отец был там в отпуске.

В Австрии в эти дни зафиксирован один из самых высоких уровней лавинной опасности. Наиболее сложная ситуация наблюдается в районе Зальцбурга, в некоторых частях федеральных земель Форарльберг, Верхняя Австрия, Штирия и Тироль. «Нахождение за пределами оборудованных склонов весьма опасно», – заявила тирольская лавинная служба.

В среду метеорологи прогнозируют в Австрии потепление. Они предупреждают, что снег будет тяжелеть и это может привести к новым лавинам, а также к падению перегруженных ветвей и целых деревьев.

Источник: novinky.cz