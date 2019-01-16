Разводы в Чехии подорожают

Правительство Чехии разработало поправки, согласно которым государственная пошлина за подачу в суд заявления о разводе составит 7 000 вместо нынешних 2 000 крон.

Пары, которые разводятся и заранее подписали соглашение о разделе имущества и воспитании детей, будут по-прежнему платить 2 000 крон. Если же инициатором развода выступает только одна сторона, то госпошлина составит 7 000 крон. Половину этой суммы суд обязан будет вернуть, если к заявлению присоединится вторая сторона.

«Смысл этого – мотивировать пары договариваться обо всех обстоятельствах, связанных с разводом, главное, что касается несовершеннолетних детей», –- объясняют авторы законопроекта. Договор о том, с кем остается ребенок после развода и в каком размере будут выплачиваться алименты, пары могли бы перед разводом оформить у нотариуса. Тогда суд рассматривал бы только условия этого договора, если он предусматривает все необходимое и не нарушает интересы ребенка.

Согласно статистике, в Чехии разводом заканчивается около половины браков. В первой половине 2018 года в республике развелись 11 900 пар, в 5 500 случаях заявления подавали обе стороны.

Источник novinky.cz