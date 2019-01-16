Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04d 5 °C
Разводы в Чехии подорожают

Разводы в Чехии подорожают

Марина Коханкова 234 0
Правительство Чехии разработало поправки, согласно которым государственная пошлина за подачу в суд заявления о разводе составит 7 000 вместо нынешних 2 000 крон.
Разводы в Чехии подорожают

Пары, которые разводятся и заранее подписали соглашение о разделе имущества и воспитании детей, будут по-прежнему платить 2 000 крон. Если же инициатором развода выступает только одна сторона, то госпошлина составит 7 000 крон. Половину этой суммы суд обязан будет вернуть, если к заявлению присоединится вторая сторона.

 «Смысл этого – мотивировать пары договариваться обо всех обстоятельствах, связанных с разводом, главное, что касается несовершеннолетних детей», –- объясняют авторы законопроекта. Договор о том, с кем остается ребенок после развода и в каком размере будут выплачиваться алименты, пары могли бы перед разводом оформить у нотариуса. Тогда суд рассматривал бы только условия этого договора, если он предусматривает все необходимое и не нарушает интересы ребенка.

Согласно статистике, в Чехии разводом заканчивается около половины браков. В первой половине 2018 года в республике развелись 11 900 пар, в 5 500 случаях заявления подавали обе стороны.

Источник novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
брак суды Чехия дети
Читайте
по теме 
Чешки начали чаще заключать фиктивные браки с иностранцами за деньги
05.12.2018 14:21 Общество
Чешки начали чаще заключать фиктивные браки с иностранцами за деньги
3525 0
В Чехии растет количество внебрачных детей
14.08.2018 09:51 Общество
В Чехии растет количество внебрачных детей
1743 0
В Чехии выросло количество браков с иностранцами
15.07.2018 16:48 Общество
В Чехии выросло количество браков с иностранцами
3945 0
Новая статистика: Количество жителей в Чехии выросло
12.09.2016 12:47 Общество
Новая статистика: Количество жителей в Чехии выросло
2170 0
Последние новости:
16
января
В прошлом году на чешских дорогах погибли 565 человек
16.01.2019 14:06 Общество
В прошлом году на чешских дорогах погибли 565 человек
75 0
Росстат существенно занижает число эмигрантов из России
16.01.2019 12:16 Общество
Росстат существенно занижает число эмигрантов из России
306 0
Škoda анонсировала премьеру нового компактного кроссовера
16.01.2019 10:52 Экономика
Škoda анонсировала премьеру нового компактного кроссовера
276 0
Без образования и страховки риелторы в Чехии работать не смогут
16.01.2019 09:10 Экономика
Без образования и страховки риелторы в Чехии работать не смогут
478 0
Поток российских самостоятельных туристов в Чехию сократился на 39%
16.01.2019 08:08 Общество
Поток российских самостоятельных туристов в Чехию сократился на 39%
690 0
Прага готова к Вrexit без соглашения о его условиях
16.01.2019 07:16 Политика
Прага готова к Вrexit без соглашения о его условиях
412 0
15
января
Британский парламент проголосовал против соглашения по Brexit
15.01.2019 21:05 Политика
Британский парламент проголосовал против соглашения по Brexit
296 0
В России предлагают ввести налог на выезд за рубеж
15.01.2019 19:50 Экономика
В России предлагают ввести налог на выезд за рубеж
763 0
Под лавиной на юге Австрии погиб молодой чех
15.01.2019 18:26 Общество
Под лавиной на юге Австрии погиб молодой чех
269 0
Прага хочет избавиться от палаток на Голешовицком рынке
15.01.2019 16:22 Общество
Прага хочет избавиться от палаток на Голешовицком рынке
578 0


Мобильная версия