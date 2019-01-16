Росстат существенно занижает число эмигрантов из России

Сравнение со статистикой, ведущейся другими странами, показывает, что данные Росстата занижены в разы. Такую информацию представило электронное издание «Проект».

Сильнее всего от цифр Росстата отличаются данные по Чехии и Венгрии — в 12 и 14 раз.

Свежие сведения (последние – на 2017 год) доступны лишь для некоторых стран. Так, Министерство внутренней безопасности США в 2017 году насчитало у себя в шесть раз больше прибывших россиян, чем зафиксировал Росстат. В целом в 24 страны ОЭСР, по которым доступны зарубежные данные на 2016 год, из России выехало в шесть раз больше людей, чем говорят в Росстате.

В самом ведомстве признают факт недоучета эмигрантов: «Многие не снимаются с регистрационного учета и не попадают в число эмигрантов. Эти люди по документам числятся в России, а фактически проживают в других странах».

«90% российских граждан, которые уезжают за рубеж на длительные сроки, не снимаются с миграционного учета и не попадают в статистику», — приводит результаты своих исследований старший научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская. По ее оценкам, годовое количество эмигрантов из России в страны дальнего зарубежья составляет 100–120 тыс. человек.

Источник «Проект»