Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04d 5 °C
Росстат существенно занижает число эмигрантов из России

Росстат существенно занижает число эмигрантов из России

Марина Коханкова 306 0
Сравнение со статистикой, ведущейся другими странами, показывает, что данные Росстата занижены в разы. Такую информацию представило электронное издание «Проект».
Росстат существенно занижает число эмигрантов из России

Сильнее всего от цифр Росстата отличаются данные по Чехии и Венгрии — в 12 и 14 раз.

Свежие сведения (последние – на 2017 год)  доступны лишь для некоторых стран. Так, Министерство внутренней безопасности США в 2017 году насчитало у себя в шесть раз больше прибывших россиян, чем зафиксировал Росстат. В целом в 24 страны ОЭСР, по которым доступны зарубежные данные на 2016 год, из России выехало в шесть раз больше людей, чем говорят в Росстате.

В самом ведомстве признают факт недоучета эмигрантов: «Многие не снимаются с регистрационного учета и не попадают в число эмигрантов. Эти люди по документам числятся в России, а фактически проживают в других странах». 

«90% российских граждан, которые уезжают за рубеж на длительные сроки, не снимаются с миграционного учета и не попадают в статистику», — приводит результаты своих исследований старший научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская. По ее оценкам, годовое количество эмигрантов из России в страны дальнего зарубежья составляет 100–120 тыс. человек.

Источник «Проект»

Рассказать всем:
Темы
Чехия США иммиграция
Читайте
по теме 
Разводы в Чехии подорожают
16.01.2019 10:08 Общество
Разводы в Чехии подорожают
234 0
Без образования и страховки риелторы в Чехии работать не смогут
16.01.2019 09:10 Экономика
Без образования и страховки риелторы в Чехии работать не смогут
478 0
Поток российских самостоятельных туристов в Чехию сократился на 39%
16.01.2019 08:08 Общество
Поток российских самостоятельных туристов в Чехию сократился на 39%
690 0
Прага готова к Вrexit без соглашения о его условиях
16.01.2019 07:16 Политика
Прага готова к Вrexit без соглашения о его условиях
412 0
Последние новости:
16
января
В прошлом году на чешских дорогах погибли 565 человек
16.01.2019 14:06 Общество
В прошлом году на чешских дорогах погибли 565 человек
75 0
Škoda анонсировала премьеру нового компактного кроссовера
16.01.2019 10:52 Экономика
Škoda анонсировала премьеру нового компактного кроссовера
276 0
Разводы в Чехии подорожают
16.01.2019 10:08 Общество
Разводы в Чехии подорожают
234 0
Без образования и страховки риелторы в Чехии работать не смогут
16.01.2019 09:10 Экономика
Без образования и страховки риелторы в Чехии работать не смогут
478 0
Поток российских самостоятельных туристов в Чехию сократился на 39%
16.01.2019 08:08 Общество
Поток российских самостоятельных туристов в Чехию сократился на 39%
690 0
Прага готова к Вrexit без соглашения о его условиях
16.01.2019 07:16 Политика
Прага готова к Вrexit без соглашения о его условиях
412 0
15
января
Британский парламент проголосовал против соглашения по Brexit
15.01.2019 21:05 Политика
Британский парламент проголосовал против соглашения по Brexit
296 0
В России предлагают ввести налог на выезд за рубеж
15.01.2019 19:50 Экономика
В России предлагают ввести налог на выезд за рубеж
763 0
Под лавиной на юге Австрии погиб молодой чех
15.01.2019 18:26 Общество
Под лавиной на юге Австрии погиб молодой чех
269 0
Прага хочет избавиться от палаток на Голешовицком рынке
15.01.2019 16:22 Общество
Прага хочет избавиться от палаток на Голешовицком рынке
578 0


Мобильная версия