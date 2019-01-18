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Количество беженцев, попавших в Германию из Чехии, растет

Количество беженцев, попавших в Германию из Чехии, растет

Марина Коханкова 1 0
Количество нелегальных мигрантов, которые попали в Германию через чешские границы, за 11 месяцев 2018 года выросло на 10,8% - до 3931 человека. В 2017 г. этот показатель составлял 3547 человек.
Количество беженцев, попавших в Германию из Чехии, растет

Министр внутренних дел Чехии заявил, что такой рост связан с новой  методикой подсчета мигрантов со стороны обеих стран, в действительности серьезных изменений нет. Например, Германия считает все случаи, когда на территории страны задержан иностранец из Чехии, даже если позднее выяснилось, что у него есть разрешение на пребывание в Германии, однако он, например, забыл документы. В будущем методы подсчета будет едиными для всех.

В общей сложности за 11 месяцев 2018 года Германия зарегистрировала 38 580 случаев нелегального пересечения границ со стороны мигрантов. Годом ранее этот показатель составлял 45 823 человека (снижение на 16%), сообщает МВД Германии. Резкий рост количества мигрантов зафиксирован на границе с Австрией, где были задержаны 10 319 человек. Большинство беженецев, которых задержала немецкая полиция, не депортируют. Если они попросят убежище, то их оставляют в Германии.

Источник novinky.cz

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Темы
беженцы Германия
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