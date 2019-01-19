Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01d -2 °C
Чехию ждут морозные две недели

Чехию ждут морозные две недели

Илья Кириллов 226 0
Минувшей ночью на метеостанции в Квильде на Шумаве уже было зафиксировано -31,3°С.
Чехию ждут морозные две недели

В ночь на субботу в Чехию пришли морозы. По словам метеоролога Петра Дворжака, погода будет холодной в течение следующих двух недель. Вместе с тем сильных снегопадов ждать не стоит, равно как и  сильного ветра.

 

Ночью при ясном небе температурные показатели на большей части территории республики колебались в интервале минус 6–9°С, в местах со снежным покровом – около минус 13°. "В первой половине следующей недели (особенно в понедельник и вторник) температура, вероятно, упадет до аналогичных значений или еще ниже", – прогнозирует Йозеф Ганзлик из Чешского метеорологического управления.

 

Сегодня ожидается преимущественно переменная облачность, к вечеру небо будет затягивать облаками с юга. Максимальная температура – минус 3° до плюс 1°, в горах – около минус 6°.

 

Источник: ČTK

Рассказать всем:
Темы
погода Чехия
Читайте
по теме 
Под лавиной на юге Австрии погиб молодой чех
15.01.2019 18:26 Общество
Под лавиной на юге Австрии погиб молодой чех
402 0
Настоящая зима наступит в Чехии в феврале–марте
10.01.2019 15:03 Общество
Настоящая зима наступит в Чехии в феврале–марте
2439 0
54-летняя женщина-водитель умерла в пробке на автобане в Германии
10.01.2019 14:22 Общество
54-летняя женщина-водитель умерла в пробке на автобане в Германии
1246 0
Снежная катастрофа в Чехии
10.01.2019 10:28 Общество
Снежная катастрофа в Чехии
2405 0
Последние новости:
19
января
Карел Готт отменил свой юбилейный концерт по состоянию здоровья
19.01.2019 12:44 Общество
Карел Готт отменил свой юбилейный концерт по состоянию здоровья
86 0
18
января
Зоопарку в Зволи запретили разводить пум
18.01.2019 20:11 Общество
Зоопарку в Зволи запретили разводить пум
219 0
В селе близ Опавы была ликвидирована авиабомба времен Второй мировой
18.01.2019 19:48 Общество
В селе близ Опавы была ликвидирована авиабомба времен Второй мировой
172 0
Мужчина совершил самоподжог в центре Праги
18.01.2019 16:27 Общество
Мужчина совершил самоподжог в центре Праги
1754 0
Пассажиров на станции метро «Андел» эвакуировали из-за сообщения о бомбе
18.01.2019 14:59 Общество
Пассажиров на станции метро «Андел» эвакуировали из-за сообщения о бомбе
695 0
Чешский коммунист украл из партийной кассы 32 тыс. крон
18.01.2019 14:30 Общество
Чешский коммунист украл из партийной кассы 32 тыс. крон
326 0
В этом году будет запущен прямой авиарейс между Прагой и Бангкоком
18.01.2019 13:45 Экономика
В этом году будет запущен прямой авиарейс между Прагой и Бангкоком
361 0
Škoda Scala выходит на рынок, имея уже тысячу резерваций
18.01.2019 12:34 Экономика
Škoda Scala выходит на рынок, имея уже тысячу резерваций
771 0
Количество беженцев, попавших в Германию из Чехии, растет
18.01.2019 12:10 Общество
Количество беженцев, попавших в Германию из Чехии, растет
834 0
Президент Чехии считает ситуацию вокруг Huawei "торговой войной"
18.01.2019 10:43 Политика
Президент Чехии считает ситуацию вокруг Huawei "торговой войной"
270 0


Мобильная версия