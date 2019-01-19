Чехию ждут морозные две недели

Минувшей ночью на метеостанции в Квильде на Шумаве уже было зафиксировано -31,3°С.

В ночь на субботу в Чехию пришли морозы. По словам метеоролога Петра Дворжака, погода будет холодной в течение следующих двух недель. Вместе с тем сильных снегопадов ждать не стоит, равно как и сильного ветра.

Ночью при ясном небе температурные показатели на большей части территории республики колебались в интервале минус 6–9°С, в местах со снежным покровом – около минус 13°. "В первой половине следующей недели (особенно в понедельник и вторник) температура, вероятно, упадет до аналогичных значений или еще ниже", – прогнозирует Йозеф Ганзлик из Чешского метеорологического управления.

Сегодня ожидается преимущественно переменная облачность, к вечеру небо будет затягивать облаками с юга. Максимальная температура – минус 3° до плюс 1°, в горах – около минус 6°.

Источник: ČTK