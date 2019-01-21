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Чешский биолог сделал открытие о росте растений в ширину

Чешский биолог сделал открытие о росте растений в ширину

Марина Коханкова 179 0
Молодой чешский биолог Ондржей Сметана участвовал в успешных научных исследованиях в Финляндии, которые позволили разрешить давний спор о процессе, заставляющем растения расти в ширину.
Фото: Tuomas Puukko
Чешский биолог сделал открытие о росте растений в ширину

Теперь Сметана хочет сосредоточиться на сельскохозяйственных культурах, потому что считает, что новые знания могут иметь практическое применение, например для увеличения урожайности сельскохозяйственной продукции.

«Но сначала я хочу вернуться домой, потому что я патриот и не хочу вносить свой вклад в «утечку мозгов» из Чешской Республики», – сказал он в интервью Aktuálně.cz.

Ондржей Сметана как член финской команды завершил почти 50-летнюю научную дискуссию о том, где именно в растении находятся клетки, которые позволяют ему расти в ширину. В своих экспериментах ученые использовали для выращивания небольшие сорняки клевера, но, по словам Сметаны, эти знания можно было бы в будущем использовать для выращивания таких культур, как картофель, свекла или морковь. Это открытие было запечатлено одним из самых престижных научных журналов в мире - Nature.

Источник aktualne.cz

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Темы
наука учёные Чехия
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