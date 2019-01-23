Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
02d -4 °C
Звонки по телефону за рулем будут отслеживаться дронами

Звонки по телефону за рулем будут отслеживаться дронами

Илья Кириллов 138 0
Полиция Стреднечешского края станет активнее задействовать беспилотные летательные аппараты для контроля за ситуацией на дорогах.
Звонки по телефону за рулем будут отслеживаться дронами

Первым делом это касается района Пршибрама, где с использованием беспилотников пошли дальше других. Пока дроны поднимаются в воздух в основном для документирования серьезных дорожно-транспортных происшествий, но в ближайшем будущем их функции расширятся. «Мы собираемся запускать их для надзора за безопасностью дорожного движения», – говорит начальник местной полиции Рене Петак. По его словам, в первую очередь дроны будут контролировать оживленные трассы I/4 и I/18, отслеживая нарушения, которые приводят к ДТП с серьезными последствиями: разговоры по мобильному телефону за рулем, обгоны в неположенном месте.

 

Петак особо подчеркивает, что необходимо подвести под это законодательную базу, чтобы все было в соответствии с законами и правилами.

 

Сегодня полиция Пршибрама имеет дроны двух типов: Brus полицейский расцветки и DJI Mavic Pro. Brus способен летать на собственном аккумуляторе три четверти часа. При подключении к внешнему источнику питания он может провести в воздухе и несколько часов. Если дрон фиксирует нарушение, оператор сразу же передает информацию ближайшему патрулю, который начинает нарушителя преследовать.

 

Беспилотники также помогают правоохранительным органам в Среднечешском крае с поиском пропавших без вести, наблюдают за пустующими в зимнее время дачами в курортных районах. В Брдах они выявляют нарушения, связанные с въездом автомашин на закрытые территории, организацией свалок, разведением костров в заповедной зоне.

 

Всего на вооружении чешской полиции сегодня насчитывается 16 дронов, которые мониторят ситуацию по всей республике.

 

Источник: denik.cz

Рассказать всем:
Темы
полиция Среднечешский край технологии
Читайте
по теме 
Мужчина облил себя бензином на заправке у Праги
21.01.2019 19:25 Общество
Мужчина облил себя бензином на заправке у Праги
876 0
Словак продал свою 15-летнюю дочь за 3 000 евро
21.01.2019 18:51 Общество
Словак продал свою 15-летнюю дочь за 3 000 евро
817 0
Еще один мужчина пытался себя поджечь в центре Праги
19.01.2019 19:09 Общество
Еще один мужчина пытался себя поджечь в центре Праги
1608 0
В 2018 году в Чехии нелегально находились 4 992 человека
17.01.2019 13:50 Общество
В 2018 году в Чехии нелегально находились 4 992 человека
1269 0
Последние новости:
23
января
Парламент Чехии принял закон о правах британцев в случае жесткого Brexit
23.01.2019 16:52 Экономика
Парламент Чехии принял закон о правах британцев в случае жесткого Brexit
1 0
Пользователи мобильных банковских приложений в Чехии снова оказались под ударом
23.01.2019 16:29 Общество
Пользователи мобильных банковских приложений в Чехии снова оказались под ударом
3 0
Чехия опередила Россию в рейтинге Bloomberg по внедрению инноваций
23.01.2019 15:30 Экономика
Чехия опередила Россию в рейтинге Bloomberg по внедрению инноваций
73 0
В этом году в Праге начнутся геологические изыскания для строительства новой линии метро D
23.01.2019 12:37 Экономика
В этом году в Праге начнутся геологические изыскания для строительства новой линии метро D
289 0
Лучшим пивным рестораном Чехии назван U Slovanské Lípy
23.01.2019 12:00 Общество
Лучшим пивным рестораном Чехии назван U Slovanské Lípy
355 0
Билеты в трамвае можно будет купить по карте
23.01.2019 10:51 Экономика
Билеты в трамвае можно будет купить по карте
238 0
Курорты Чехии могут включить в список ЮНЕСКО
23.01.2019 10:04 Культура
Курорты Чехии могут включить в список ЮНЕСКО
243 0
Сотрудникам будут выплачивать компенсацию за первые три дня болезни
23.01.2019 08:43 Экономика
Сотрудникам будут выплачивать компенсацию за первые три дня болезни
634 0
Актуальную информацию о движении пражского общественного транспорта выложили в Google Maps
23.01.2019 00:24 Общество
Актуальную информацию о движении пражского общественного транспорта выложили в Google Maps
405 0
22
января
Чешский Leo Express продлит маршрут поезда Прага – Краков до Украины
22.01.2019 23:26 Общество
Чешский Leo Express продлит маршрут поезда Прага – Краков до Украины
640 0


Мобильная версия