Звонки по телефону за рулем будут отслеживаться дронами

Полиция Стреднечешского края станет активнее задействовать беспилотные летательные аппараты для контроля за ситуацией на дорогах.

Первым делом это касается района Пршибрама, где с использованием беспилотников пошли дальше других. Пока дроны поднимаются в воздух в основном для документирования серьезных дорожно-транспортных происшествий, но в ближайшем будущем их функции расширятся. «Мы собираемся запускать их для надзора за безопасностью дорожного движения», – говорит начальник местной полиции Рене Петак. По его словам, в первую очередь дроны будут контролировать оживленные трассы I/4 и I/18, отслеживая нарушения, которые приводят к ДТП с серьезными последствиями: разговоры по мобильному телефону за рулем, обгоны в неположенном месте.

Петак особо подчеркивает, что необходимо подвести под это законодательную базу, чтобы все было в соответствии с законами и правилами.

Сегодня полиция Пршибрама имеет дроны двух типов: Brus полицейский расцветки и DJI Mavic Pro. Brus способен летать на собственном аккумуляторе три четверти часа. При подключении к внешнему источнику питания он может провести в воздухе и несколько часов. Если дрон фиксирует нарушение, оператор сразу же передает информацию ближайшему патрулю, который начинает нарушителя преследовать.

Беспилотники также помогают правоохранительным органам в Среднечешском крае с поиском пропавших без вести, наблюдают за пустующими в зимнее время дачами в курортных районах. В Брдах они выявляют нарушения, связанные с въездом автомашин на закрытые территории, организацией свалок, разведением костров в заповедной зоне.

Всего на вооружении чешской полиции сегодня насчитывается 16 дронов, которые мониторят ситуацию по всей республике.

Источник: denik.cz