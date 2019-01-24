Полиция Берлина проводит рейд против контрабандистов оружия из Чехии

Немецкие силы безопасности нанесли массированный удар по международной организованной преступности.

С утра четверга спецназ полиции в Берлине проводит массовый рейд против международной банды контрабандистов, которые занимаются поставкой оружия из Чешской Республики в столицу Германии. Об этом сообщает на своем сайте газета Die Welt.

По данным следствия, участники преступной группы переделывают пистолеты небольшого калибра на калибр 9 мм. По словам одного из сотрудников полиции, таким образом в Берлин и его окрестности поступило более 700 единиц оружия.

Всего в Берлине было обыскано 30 объектов. Некоторые из зданий в Бранденбурге на краю мегаполиса также подвергаются обыску. Полиция обещает арестовать нескольких участников банды и изъять оружие.

Источник ct24.ceskatelevize.cz