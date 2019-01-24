Депортированный из Чехии хакер вернулся в американскую тюрьму после психиатрического обследования

Весной 2018 года Прага выдала россиянина США, хотя на его экстрадицию также претендовала Россия.

Хакер Евгений Никулин, который обвиняется в США во взломе сервисов Dropbox и LinkedIn, вернулся в тюрьму в Сан-Франциско после психиатрического обследования в больнице, рассказал ТАСС его адвокат Аркадий Бух.

«Вчера его [Никулина] отправили из госпиталя в прежнее место заключения. [В Службе федеральных маршалов] сказали, что экспертиза закончена, мнение сформировано, отчет начали писать, чтобы впоследствии отправить на рассмотрение судьи», — сообщил Бух.

Он добавил, что как адвокат получит копию медицинского отчета по Никулину после того, как с документом ознакомится судья.

Американский суд в октябре 2018 года решил отправить Никулина на шестимесячное обследование, так как задержанный хакер не подчинялся распоряжениям суда. Как тогда говорил Бух, если врачи придут к выводу, что Никулин находится в состоянии, не позволяющем ему предстать перед судом, то прокуратура может снять обвинения.

В 2016 году Никулина задержали в Чехии. Минюст США обвинил его во взломе компьютеров компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и сговоре. Весной 2018 года Чехия выдала россиянина США, хотя на его экстрадицию также претендовала Россия. МИД высказал свое возмущение по поводу решения Чехии. Россиянин не признал вину.

В конце августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американском Минюсте сообщало, что следователи в США также допросят Никулина по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Источник: РБК