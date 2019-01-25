В ЕС введут 10-дневный отпуск для отцов новорожденных

По словам собеседника агентства, проект нового законодательства ЕС призван "поощрять мужчин на более равную долю обязанностей по уходу" за новорожденными детьми.
Отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран ЕС, за исключением Германии, Австрии, Хорватии, Кипра, Люксембурга и Словакии, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны (в Чехии, например, можно взять недельный оплачиваемый отпуск. – Прим. Ред.).
Согласно предложению Еврокомиссии, отцы новорожденных на время отпуска по уходу за ними должны получать пособия, эквивалентные или превышающие размер выплат на случай временной нетрудоспособности.
Источник: РИА Новости