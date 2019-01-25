В ЕС введут 10-дневный отпуск для отцов новорожденных

Европарламент (ЕП) и Совет Евросоюза предварительно одобрили предложение Еврокомиссии ввести в странах – членах ЕС обязательный единовременный отпуск для отцов по уходу за новорожденными сроком не менее 10 рабочих дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕП.

По словам собеседника агентства, проект нового законодательства ЕС призван "поощрять мужчин на более равную долю обязанностей по уходу" за новорожденными детьми.



Отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран ЕС, за исключением Германии, Австрии, Хорватии, Кипра, Люксембурга и Словакии, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны (в Чехии, например, можно взять недельный оплачиваемый отпуск. – Прим. Ред.).

Согласно предложению Еврокомиссии, отцы новорожденных на время отпуска по уходу за ними должны получать пособия, эквивалентные или превышающие размер выплат на случай временной нетрудоспособности.

Источник: РИА Новости