Горачек рассказал о предполагаемой коррупции в страховой компании VZP

Руководство крупной чешской страховой компании VZP решило провести аудит. Причиной стала возможная коррупция при проведении тендеров, о которой полиции рассказал предприниматель Томаш Горачек. Он находится в тюрьме уже полгода и сейчас начал сотрудничать с полицией.

Фото: René Volfík/Economia

Бизнесмен Томас Горачек, по данным полиции, является центральной фигурой коррупционного дела, касающегося госконтрактов для пражских больниц «Буловка» и «На Франтишку». Уголовное дело возбуждено по факту подкупа и создания выгодных условий при объявлении тендеров на выполнение заказов больниц, уточнил государственный обвинитель Зденек Матула.

Горачек начал сотрудничать с полицией. В середине января он сообщил в протоколе, что коррупция связана с организацией контрактов для компании общего медицинского страхования VZP. В частности, среди фигурантов дела он назвал бывшего заместителя министра здравоохранения Марка Шнайдра и бывшего заместителя директора VZP Петра Хонька. Оба отрицают обвинение в коррупции.

«Конечно, такая информация всегда удивительна, но мы не владеем полной инфрмацией, и первая реакция состояла в том, что директор приказал провести внеочередной аудит, - сказал Властимил Сршень, пресс-секретарь VZP.

Подозрительные контракты сейчас проверяет Минздрав Чехии. В деле сейчас фигурируют 16 обвиняемых, например, бывший директор больницы «Буловка» Андреа Врбовска.

Источник ct24.ceskatelevize.cz