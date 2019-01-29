В прошлом году полицией Чехии были задержаны сотни нетрезвых детей

В августе–декабре минувшего года полицейские задержали за употреблением алкоголя 309 несовершеннолетних. 17 из них были младше 15 лет.

Проверки проводились в барах и ресторанах. Было проверено в общей сложности 9 032 человека и почти 2 200 предприятий, сообщила представитель департамента по контролю за оборотом наркотиков Рената Поволна.



В 2017 году рейды проходили с июля до сентября, и было задержано 152 ребенка в состоянии алкогольного опьянения.

В 2018 году в проверках участвовали 2 300 полицейских, а также 1 000 предоставителей госорганов, пожарные, сотрудники таможенной службы, торговой инспекции и др. Среди задержанных двое несовершеннолетних были под воздействием наркотиков, еще шесть имели при себе наркотические вещества.

Источник denik.cz