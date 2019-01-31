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Чешский водитель, перевозивший в грузовике мигрантов, получил во Франции два года тюрьмы

Чешский водитель, перевозивший в грузовике мигрантов, получил во Франции два года тюрьмы

Илья Кириллов 6 0
Суд города Дуэ на севере Франции в четверг удовлетворил ходатайство прокуратуры и ужесточил наказание для чеха, в грузовике которого в прошлом году в порту Кале нашли группу иракцев. Теперь вместо 18 месяцев он проведет за решеткой два года, сообщил его адвокат Ладислав Дрга.
Чешский водитель, перевозивший в грузовике мигрантов, получил во Франции два года тюрьмы

Водителю Иржи Сагану, который с самого начала утверждал, что вообще ничего не подозревал о мигрантах в рефрижераторе, также будет на четыре года запрещен въезд во Францию.

 

Осужденный пока не просил перевести его отбывать тюремное заключение на родину, но если он прибегнет к такой возможности, то может рассчитывать на полное взаимодействие со стороны чешского посольства в Париже, заявил представитель департамента печати МИД ЧР Роберт Ржегак, добавив, что Чехия должна уважать французскую юстицию и ее вердикт.

 

Источник:  novinky.cz

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Темы
Франция Чехия суды беженцы
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