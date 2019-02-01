К сильному ветру в Чехии добавятся гололед и снегопад

Погодные условия в разных частях страны будут заметно различаться.

Штормовое предупреждение на пятницу и субботу в восточной части республики (порывы ветра в горных районах могут достигать 110 км/час), распространенное в четверг Чешским гидрометеорологическим институтом, 1 февраля дополнилось предупреждением об опасности гололеда на западе Чехии.

Гололед обещают со второй половины дня пятницы до субботнего утра. В Карловарском и Пльзенском краях прогнозируют замерзающие осадки.



Кроме того, метеорологи ожидают в воскресенье сильный снегопад, в горах может выпасть до 20 см снега.

Источник: novinky.cz