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К сильному ветру в Чехии добавятся гололед и снегопад

К сильному ветру в Чехии добавятся гололед и снегопад

Илья Кириллов 119 0
Погодные условия в разных частях страны будут заметно различаться.
К сильному ветру в Чехии добавятся гололед и снегопад

Штормовое предупреждение на пятницу и субботу в восточной части республики (порывы ветра в горных районах могут достигать 110 км/час), распространенное в четверг Чешским гидрометеорологическим институтом, 1 февраля дополнилось предупреждением об опасности гололеда на западе Чехии.

 

Гололед обещают со второй половины дня пятницы до субботнего утра. В Карловарском и Пльзенском краях прогнозируют замерзающие осадки.
 

Кроме того, метеорологи ожидают в воскресенье сильный снегопад, в горах может выпасть до 20 см снега.

 

Источник: novinky.cz

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Темы
погода Чехия Пльзенский край Карловарский край
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