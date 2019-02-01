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В Чехии не хватает домов престарелых

В Чехии не хватает домов престарелых

Марина Коханкова 171 0
За последние двадцать лет ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Чехии увеличилась на 5,7 года, а женщин – на 4,5. Количество людей пенсионного возраста растет, однако у государства все меньше возможностей обеспечить уход за ними.
В Чехии не хватает домов престарелых

Согласно прогнозу Чешского статистического управления, через десять лет пенсионеры в стране будут составлять более одной пятой населения, а в 2060 году – почти треть.

Средняя продолжительность жизни увеличивается, но вместе с тем не прибавляется людей, которые бы могли ухаживать за стариками. У молодых семей часто нет финансовых средств, чтобы обеспечить должный уход не только собственным детям, но и родителям пожилого возраста.

Другой вариант – строительство домов престарелых. Сейчас в Чехии там насчитывается около 36-37 тыс. мест, это примерно 2% от общей численности населения в возрасте 65 лет и старше. Чтобы решить проблему, необходимо к 2030 году увеличить количество мест минимум на две трети. А это значит, что государство должно построить около 300 новых домов для пожилых людей.

В нынешнем году на эти цели выделено около 400 млн крон, но этого хватит на строительство только двух домов и на ремонт уже существующих.

Источник: denik.cz

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пенсионеры Чехия статистика
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