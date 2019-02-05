Детей без обязательных прививок не будут принимать в детские сады

Непривитые дети старше трех лет не смогут посещать детские дошкольные учреждения в Чехии, как частные, так и государственные. Соответствующие поправки планируется внести в закон о здравоохранении.

«Всем детским учреждениям, включая детские группы, будет запрещено принимать ребенка, у которого нет прививок. Это реакция на снижение уровня вакцинации в целом по стране», - сказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Чехии Габриэла Штепанова.

По словам представителя ассоциации «Розалио», которая выступает за свободу вакцинации, эти меры не защитные, а репрессивные. «Это доказывает абсурдную ситуацию, когда дети в возрасте до пяти лет должны иметь все обязательные прививки, чтобы их взяли в детский сад, при этом непривитые дети старшего возраста обязаны быть приняты в детские учреждения», - сказала председатель «Розалио» Мартина Суханкова.

Против обязательной вакцинации выступает и лесной детский садик «Веверка», до которого могут ходить дети без прививок. «Родители должны решить, делать прививку ребенку или нет. У нас должна быть определенная свобода, в том числе что касается здоровья человека. Но если поправка будет принята, мы изменим правила», - сказала представитель «Веверки» Дана Непрашова.

Сейчас в Чехии для детей обязательными являются четыре вакцины. Однако чешские детские сады обязаны принимать детей старше пяти лет на обучение, даже если у них нет этих прививок. Поправки в закон обяжут и частные сады принимать только привитых детей.

Источник: denik.cz