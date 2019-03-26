Родители, чьи дети серьезно пострадали или умерли после прививки, получат право на компенсацию

Государство может возместить ущерб родителям, дети которых в результате обязательной вакцинации умерли и получили серьезный вред здоровью. Законопроект был одобрен кабинетом министров Чехии.

Министр здравоохранения Адам Войтех заявил, что это единичные случаи: в год, по данным врачей, их не больше пяти. Размер компенсации ущерба в результате обязательной вакцинации будет регулироваться Гражданским кодексом. В случае признания претензии обоснованной и притом, что врач или производитель вакцины не допустили ошибку, Минздрав выплатит пострадавшей стороне деньги.

«У нас есть очень пессимистичный вариант, который насчитывает около 100 млн крон для возмещения возможного ущерба, я считаю, что это максимум. Сегодня мы не можем сказать, сколько таких дел; по мнению экспертов, это единичные случаи», — сказал Войтех.

Государство окажет финансовую помощь тем, кто пострадал от прививки, потому что в соответствии с действующим законодательством вакцинация обязательна как средство создания коллективного иммунитета у населения Чехии и эффективная профилактика распространения инфекционных заболеваний, говорится в проекте закона.

«Медицинские исследования свидетельствуют о том, что определенные случаи, такие как анафилактический шок, энцефалопатия, хронический артрит, возникающие в какое-то время после вакцинации, весьма вероятны из-за реакции организма на введение конкретной вакцины», — следует из документа,

Условием получения компенсации является заявление, поданное в министерство в течение трех лет с даты причинения ущерба. Если государство не возместит ущерб заявителю в срок до шести месяцев, потерпевший имеет право обратиться в суд в течение четырех лет.

В Чешской Республике детей в обязательном порядке вакцинируют от девяти заболеваний.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz