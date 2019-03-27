Напавший на теннисистку Квитову мужчина получил 8 лет тюрьмы

Окружной суд в Брно вынес приговор в отношении Радима Жондры, который в декабре 2016 года с ножом напал на чешскую теннисистку Петру Квитову. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Фото: AP Photo/Kin Cheung

Жондра проник в квартиру Квитовой в городе Простеев под предлогом того, что будет ремонтировать котел. Спортсменка впустила мужчину домой, и он напал на нее, приставив нож к горлу. Квитова оказала сопротивление и в ходе борьбы серьезно порезала руки. Нападавший покинул квартиру после того, как теннисистка дала ему 10 тысяч крон.

Радим Жондра отказался признать свою вину. Петра Квитова после нападения перенесла серьезную операцию и смогла выйти на корт только спустя полгода.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz