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Чехи стали есть более здоровую пищу

Чехи стали есть более здоровую пищу

Марина Комарова 2307 0
Статистика показывает, что питание чехов значительно изменилось за последние десять лет. В частности, они едят чаще и меньше, чем раньше, и выбирают более сбалансированные продукты.
Чехи стали есть более здоровую пищу
Тенденция к более здоровому питанию также очевидна в других европейских странах, следует из исследования FOOD, которое было начато компанией Edenred десять лет назад в сотрудничестве с Европейским союзом. Как отмечается в обзоре, ожирение — одна из самых серьезных проблем со здоровьем в этом столетии. От его последствий умирает в три раза больше людей, чем от недоедания и голода. Но привычки в еде, похоже, меняются. Исследование показало, что десять лет назад было гораздо больше чехов, которые позволяли себе есть много и неразборчиво, чем тех, кто предпочитал сбалансированное питание. Сегодня все наоборот.
 
«Большие порции во время обеда выбирают 25% чехов, а 44% предпочитают легкие блюда», — говорит руководитель программы FOOD Михаэла Чигаликова. Семь из десяти жителей страны обедают каждый рабочий день, что на 14% больше, чем в 2009 году.
 
Тенденцию к здоровому питанию подтверждают и рестораны. Исследование также показывает другой тренд: чехи тратят на обед гораздо меньше времени, чем раньше. В Чешской Республике 47% людей предпочитают быстрое обслуживание. Аналогичная тенденция наблюдается в других странах. Кроме того, жителей Чехии мало интересует, сколько они потратят на обед. По мнению авторов исследования, это связано с тем, что чехи по сравнению с другими европейцами чаще ходят в рестораны и чаще выбирают бизнес-ланчи, которые дешевле обычных блюд. Работодатели в стране также увеличивают размер компенсаций на питание для своих сотрудников. В среднем обед обходится чехам в 120 крон.
 
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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Темы
рестораны Чехия еда продукты Европа
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