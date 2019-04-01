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Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Марина Комарова 1539 0
В авиакатастрофе в Германии погибла совладелец российского авиационного холдинга S7 Наталия Филева. Самолет, в котором она находилась, разбился на подлете к Франкфурту-на-Майне.
Фото: AP Photo/Michael Probst
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

В пресс-службе компании S7 сообщили, что 31 марта частный самолет Epic-LT, на борту которого находилась 55-летняя Филева, разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. Подробности случившегося пока неизвестны.

Вместе с Наталией Филевой погиб и ее отец, рассказал РБК федеральный чиновник и источник РБК в туротрасли. Представитель S7 подтвердила информацию о смерти отца Наталии Филевы Валерия Карачева.

По данным немецких диспетчеров, самолет следовал из Франции во Франкфурт. В ходе полета сообщений о каких-либо проблемах на борту не поступало. Прибывшие на место полицейские уже провели опрос свидетелей.

Авиакомпания S7 заявила, что расследование происшествия будет проводиться международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей.

По итогам 2018 года S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний Восточной Европы в рейтинге британской Skytrax (наряду с «Аэрофлотом» и польским LOT), заняв 98-е место среди 100 лучших авиакомпаний мира.

Наталия Филева (по данным Forbes на 2018 год, ее состояние оценивается более чем в $600 млн) — председатель совета директоров авиакомпании, вместе с Владиславом Филевым владеет S7 Group. Это крупнейший частный авиационный холдинг России. В группу компаний входит около 15 авиакомпаний, среди которых «Сибирь» и «Глобус». Перевозчик, по данным на февраль 2019 года, занимает второе место по размеру пассажиропотока среди российских авиакомпаний после «Аэрофлота».

Источник: РБК

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Темы
авиакомпании катастрофы Россия Германия
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