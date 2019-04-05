В летний лагерь ребенка лучше записать до конца апреля

Половина мест в чешских детских лагерях уже распродана. Организаторы рекомендуют подавать заявки не позднее конца апреля, иначе шансов на летний отдых практически не будет.

Дом молодежи в Праге предлагает почти 120 различных лагерей, и примерно половина из них уже заполнена. Особенно популярны так называемые выездные лагеря, или «школы в природе», большая часть которых распродана, говорит Либор Бездек, директор учреждения.

В Пардубице еще остались места в рыболовном, танцевальном и астрономическом детских лагерях. «Мы организуем более 40 выездных и около 200 пригородных лагерей», — говорит Ян Ондроушек из Центра отдыха «Лужанки» в Брно. Помимо указанных видов детского организованного отдыха, в стране пользуются популярностью скаутские выезды на природу.

Наибольшая часть расходов родителей при покупке путевки приходится на еду и транспорт. В среднем 14-дневный выездной лагерь будет стоить около 5 000 крон, а недельный пригородный — около 1 500 крон. За последние несколько лет цены на путевки подорожали на 200-300 крон.

«Родителям важно не переборщить с пригородными лагерями: иногда они отправляют детей на четыре недели подряд, а затем ребята возвращаются в школу еще более уставшими, чем перед каникулами», — комментирует Ондроушек.

Заявки на детский летний отдых обычно начинают подавать в январе или феврале, самые популярные лагеря распродаются за несколько часов.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz