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Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать

Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать

Марина Комарова 276 0
Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год.
Фото: Shutterstock
Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать

Исследователи задавали респондентам вопрос: «Если бы у вас была возможность, вы бы хотели переехать на постоянное место жительства в другую страну?» В 2018 году доля желающих переехать оказалась самой высокой с 2007 года, когда Gallup начала проводить опросы в РФ по этой теме. В 2017 году эмигрировать хотели 17% граждан России. Меньше всего россиянам хотелось уехать в 2014 году: тогда, по данным Gallup, покинуть родину стремились лишь 7% респондентов.

Авторы исследования выяснили, что среди граждан в возрасте от 15 до 49 лет желание покинуть Россию есть у 44%. Среди тех, кому от 30 до 45 лет, доля потенциальных эмигрантов составила 22%, в группе от 46 до 60 лет — 9%.

Кроме того, авторы опроса выяснили, что 40% россиян, подумывающих о переезде, хотели бы перебраться в страну Европейского союза, чаще всего в Германию (15%), Испанию (5%) и Францию (4%). Также граждане России выделили в числе желаемых направлений эмиграции США (12%), Японию (5%) и Канаду (5%).

В 2018 году опрос Gallup проводился с июня по октябрь. В нем приняли участие две тысячи россиян в возрасте от 15 лет.

Источник: Интерфакс

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Темы
Опрос общественного мнения Россия Европа иностранцы
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