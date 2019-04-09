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Чехия отказалась направить в Россию средства на поддержание воинских захоронений

Чехия отказалась направить в Россию средства на поддержание воинских захоронений

Марина Комарова 116 0
Чехия не будет в текущем году перечислять в Россию средства на поддержание и реконструкцию находящихся там захоронений чехословацких военнослужащих. Об этом сообщил представитель Министерства обороны республики Якуб Файнор.
Фото: Александр Березин © ИА «Красная Весна»
Чехия отказалась направить в Россию средства на поддержание воинских захоронений

«В 2019 году средства на поддержание чехословацких военных захоронений в Россию не будут перечисляться, — подчеркнул он. — Данное решение было принято в связи с негативным отношением российской стороны к местам погребения наших воинов на территории РФ».

Чехия, согласно рекомендации российско-чешской межправительственной комиссии, в 2019 году должна была перечислить 1,5 млн крон (около 60 тысяч евро), которые через госорганы РФ планировалось потратить на поддержание и реконструкцию кладбищ воинов Чехословацкого корпуса, погибших на территории России в годы Гражданской войны. Правительство республики по настоянию Министерства обороны отказалось от реализации этих планов.

«Министерство обороны предложило разделить 1,5 млн крон между другими государствами. В текущем году на цели поддержания военных захоронений за рубежом было выделено 5 млн крон (примерно 200 тысяч евро). Больше всего, 3 млн крон (120 тысяч евро), поступит Украине», — отметил Якуб Файнор.

Чехия, как он подчеркнул, крайне обеспокоена подходом российских властей к сохранению памяти о павших чехословацких воинах. Подробнее о претензиях не сообщается.

Чехословацкий корпус был сформирован в годы Первой мировой войны в составе Российской императорской армии. Основную часть его личного состава составили чехи и словаки — сдавшиеся в плен военнослужащие австро-венгерской армии. Они не признали заключение советским правительством Брестского мира и в ходе Гражданской войны активно поддерживали Белую армию. Могилы легионеров, как в Чехии называют солдат корпуса, разбросаны от берегов Волги до Владивостока.

Источник: ТАСС

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Темы
Россия Чехия Министерство обороны война
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