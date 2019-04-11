Стаффорд в Чехии покусал трех человек

В среду вечером стаффордширский терьер напал на шестилетнего ребенка, а также покусал пытавшихся защитить его родителей.

Инцидент произошел около восьми часов вечера в одном из поселков недалеко от города Соколова. Все трое пострадавших, включая ребенка, доставлены в больницу.

«Мы расследуем обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью из-за халатности», — рассказал пресс-секретарь полиции Якуб Копржива.

Для отлова собаки была вызвана специализированная компания, и ее работник также получил травмы: он оставил машину на нейтральной передаче, автомобиль начал двигаться и наехал на мужчину.

«37-летний пострадавший был доставлен в больницу самолетом. Сотрудники полиции расследуют автомобильную аварию», — добавил Копржива. Агрессивную собаку удалось поймать.

Источник: novinky.cz