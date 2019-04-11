Стаффорд в Чехии покусал трех человек

Инцидент произошел около восьми часов вечера в одном из поселков недалеко от города Соколова. Все трое пострадавших, включая ребенка, доставлены в больницу.
«Мы расследуем обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью из-за халатности», — рассказал пресс-секретарь полиции Якуб Копржива.
Для отлова собаки была вызвана специализированная компания, и ее работник также получил травмы: он оставил машину на нейтральной передаче, автомобиль начал двигаться и наехал на мужчину.
«37-летний пострадавший был доставлен в больницу самолетом. Сотрудники полиции расследуют автомобильную аварию», — добавил Копржива. Агрессивную собаку удалось поймать.
Источник: novinky.cz